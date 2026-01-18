Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις και δεν αποκλείεται να πέσουν τοπικά ελαφρές βροχές ή χιονόνερο στα ορεινά. Την Τρίτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Την Τετάρτη και την Πέμπτη ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος από μέσες και ψηλές νεφώσεις.Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα ίδια επίπεδα την Τρίτη, τα οποία είναι πιο κάτω από τους κλιματικού μέσους όρους. Το ύψος του χιονιού στη Χιονίστρα, κατά την ώρα έκδοσης του δελτίου, ήταν 21 εκατοστά.

Αυτούσια η πρόγνωση:

Ψυχρή αέρια μάζα επηρεάζει την περιοχή.

Το βράδυ ο καιρός θα καταστεί σταδιακά κυρίως αίθριος αλλά παροδικά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 μποφόρ και παροδικά στα προσήνεμα, ισχυροί 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 2 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 6 στα παράλια και στους -3 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Στα ορεινά, τα ημιορεινά και περιοχές του εσωτερικού θα σχηματιστεί παγετός.

Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις και δεν αποκλείεται να πέσουν τοπικά ελαφρές βροχές ή χιονόνερο στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 μποφόρ και παροδικά στα προσήνεμα, μέχρι ισχυροί 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 11 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 14 στα παράλια και στον 1 βαθμό στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά θα επικρατεί παγετός.

Αύριο βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά παροδικά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη.Την Τρίτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος.

Την Τετάρτη και την Πέμπτη ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος από μέσες και ψηλές νεφώσεις.Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα ίδια επίπεδα την Τρίτη, τα οποία είναι πιο κάτω από τους κλιματικού μέσους όρους.

Την Τετάρτη και την Πέμπτη αναμένεται σταδιακά άνοδος.

Το ύψος του χιονιού στη Χιονίστρα, κατά την ώρα έκδοσης του δελτίου, ήταν 21 εκατοστά.