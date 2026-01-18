Το 2025 επαναπατρίστηκαν 11.742 μετανάστες που διέμεναν παράνομα στην Κύπρο, μέσω διαδικασιών εθελούσιας και αναγκαστικής επιστροφής, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Αστυνομία.

Συγκριτικά, το 2024 είχαν επαναπατριστεί 10.092 πρόσωπα.

"Η στρατηγική που ακολουθείται τα τελευταία τρία χρόνια φαίνεται ότι επιφέρει θετικά αποτελέσματα στην αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών", αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Αστυνομία.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Αστυνομία, κατά το 2025, αφίχθηκαν στην Κύπρο 2.444 παράτυποι μετανάστες ενώ κατά το 2024 είχαν αφιχθεί 6.109. Συγκριτικά, κατά το 2022, είχαν αφιχθεί 17.434 παράτυποι μετανάστες.

"Οι προσπάθειες της Αστυνομίας για εντοπισμό και επαναπατρισμό προσώπων, που διαμένουν παράνομα στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, συνεχίζονται καθημερινά", αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ