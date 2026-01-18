Δεκάδες πλαστικά μπουκάλια νερού και απορρίμματα ήταν σκορπισμένα κατά μήκος του πεζοδρομίου και του ποδηλατόδρομου, στην Λευκωσία ως αποτέλεσμα του σημερινού Μαραθωνίου.

Το σκηνικό θύμιζε περισσότερο χωματερή παρά χώρο δημόσιας άθλησης. Τα μπουκάλια, άδεια ή μισογεμάτα, βρίσκονταν πεταμένα άτακτα πάνω στο πεζοδρόμιο και στα ειδικά ανάγλυφα πλακίδια για άτομα με αναπηρία. Σε ορισμένα σημεία διακρίνονταν και ποτήρια καφέ, ενδεικτικά της μαζικής αδιαφορίας με το πέρας της διοργάνωσης.

Ώστόσο, στην συνέχεια καθαρίστηκαν από τον Δήμο.

Δείτε φωτογραφίες από το σημείο, πριν και μετά τον καθαρισμό: