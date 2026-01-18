«Απαράδεκτα» χαρακτήρισε τα επεισόδια που σημειώθηκαν στη Λάρνακα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και προαναγγέλλοντας δραστικά μέτρα.

Σε δηλώσεις του την Κυριακή σε δημοσιογράφους, στο περιθώριο εθνικού μνημοσύνου στο Επισκοπειό, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι βρίσκεται σε επικοινωνία με τον Υπουργό Δικαιοσύνης από το βράδυ του Σαββάτου, ενώ ανέφερε πως δεν πρόκειται να ωραιοποιήσει καμία κατάσταση.

Είπε ότι προχωρούν οι σχετικές ενέργειες από πλευράς Αστυνομίας για να συλληφθούν όσοι εμπλέκονται σε αυτά τα επεισόδια. «Σε περίπτωση εμπλοκής αλλοδαπών, αυτοί θα συλλαμβάνονται και θα απελαύνονται αμέσως από την χώρα μας και θα τοποθετούνται στο stop list» για να μην μπορούν να επανέλθουν, είπε.

Όσον αφορά τυχόν εμπλοκή Κυπρίων πολιτών, ο Πρόεδρος είπε ότι δεν γνωρίζει λεπτομέρειες ενώ αναφέρθηκε στην ανάγκη για «παραδειγματική τιμωρία», σημειώνοντας πως οι εικόνες που είδαν το φως της δημοσιότητας δεν επιδέχονται κανενός άλλου χαρακτηρισμού πέραν του απαράδεκτου.

Πηγή: ΚΥΠΕ

