Αυξημένη τροχαία κίνηση παρατηρείται αυτή την ώρα στον δρόμο Λευκωσίας – Τροόδους, ιδιαίτερα στο τμήμα από Ακάκι προς Τρόοδος.

Νωρίτερα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, ο δρόμος Προδρόμου – Τροόδους και ο δρόμος από την πλατεία Τροόδους μέχρι τον Όλυμπο, ήταν ανοικτοί ΜΟΝΟ για οχήματα εφοδιασμένα με αντιολισθητικές αλυσίδες ή με κίνηση στους τέσσερις τροχούς..

Οι οδηγοί προτρέπονται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να οδηγούν με χαμηλές ταχύτητες και να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από τα προπορευόμενα οχήματα.