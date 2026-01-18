Η Λευκωσία υποδέχεται σήμερα χιλιάδες δρομείς και επισκέπτες, στη μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της πόλης, στον «Τράπεζα Κύπρου Μαραθώνιος Λευκωσίας, The Capital Race». Οι δρόμοι στη Λευκωσία, θα είναι κλειστοί για την τροχαία κίνηση, για την ασφαλή διεξαγωγή αγώνων τρεξίματος.

Οι φετινές συμμετοχές στον Μαραθώνιο Λευκωσίας ξεπερνούν τις 8.000, με έντονο διεθνή χαρακτήρα, καθώς συμμετέχουν δρομείς από χώρες και πόλεις σε όλο τον κόσμο, από την Αλάσκα, την Κολομβία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, μέχρι το Τόκυο, τη Μελβούρνη, τη Μαλαισία, τις Φιλιππίνες, το Μπαχρέιν, το Ντουμπάι, το Τορόντο και την Τανζανία. Στην Ευρώπη, το ενδιαφέρον εκτείνεται από το βορειότερο σημείο της Φινλανδίας μέχρι τη Μαδέιρα της Πορτογαλίας.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τον Μαραθώνιο 42 χλμ., τον Ημιμαραθώνιο 21 χλμ., τον Αγώνα 10 χλμ., τους Αγώνες 5 χλμ. και τον παιδικό αγώνα 1 χλμ.

Στις 06:45 δόθηκε η εκκίνηση για τον «Τράπεζα Κύπρου Μαραθώνιος Λευκωσίας», ξεκινώντας από την Πλατεία Σολωμού και η διαδρομή καταλήγει στην Πλατεία Ελευθερίας.

Στις 07:10 δόθηκε η εκκίνηση του ΗμιΜαραθωνίου by Stoiximan, ο οποίος ξεκινά από την Πλατεία Σολωμού και διασχίζει ζωντανές λεωφόρους όπως η Γρίβα Διγενή και η Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Η διαδρομή επιστρέφει στο ιστορικό κέντρο, περνώντας από το Μνημείο Ελευθερίας, την Πύλη Αμμοχώστου και την Παλιά Πόλη.

Στις 10:45 θα δοθεί η εκκίνηση του Petrolina 10 χλμ Δρόμος Ενέργειας. Οι δρομείς περνούν από τους Δημοτικούς Κήπους, το Δημοτικό Θέατρο, το Μνημείο Ελευθερίας, την Πύλη Αμμοχώστου και την Παλιά Πόλη, τερματίζοντας στην Πλατεία Ελευθερίας.

Στις 11:25 θα δοθεί η εκκίνηση στην Πλατεία Σολωμού για τον Αγώνα Δρόμου 5χλμ, η διαδρομή του οποίου είναι μια ευχάριστη, βατή διαδρομή για όλους, και με τερματισμό την Πλατεία Ελευθερίας.

Στις 11:30 θα δοθεί η εκκίνηση στην Πλατεία Σολωμού και για τον Cablenet Εταιρικός Αγώνας 5χλμ.

Στις 12:50 θα διεξαχθεί ο JOEY Παιδικός Αγώνας 1χλμ του Τράπεζα Κύπρου Μαραθωνίου Λευκωσίας. Ξεκινώντας και τερματίζοντας στην Πλατεία Σολωμού, ο αγώνας αυτός καλωσορίζει με δωρεάν συμμετοχή παιδιά ηλικίας 6–12 ετών. Μέσα από τη συμμετοχή στον αγώνα Kids Race 1χλμ, τα παιδιά απολαμβάνουν τη χαρά ενός πραγματικού αγώνα σε ένα ασφαλές και γεμάτο ενθουσιασμό περιβάλλον. Στις 12:50 μ.μ. θα δοθεί η εκκίνηση για την ηλικιακή κατηγορία 6-8 ετών και στις 13:00 για 9-12 ετών.

Κλειστοί δρόμοι για τον Μαραθώνιο Λευκωσίας

Σύμφωνα με τους διοργανωτές και την Αστυνομία, κλειστοί για την τροχαία κίνηση θα είναι δρόμοι στη Λευκωσία, την Κυριακή, 18 Ιανουαρίου, 2026, για την ασφαλή διεξαγωγή αγώνων τρεξίματος.

Κατά τη διάρκεια των φιλανθρωπικών αγώνων τρεξίματος η κυκλοφορία θα διοχετεύεται μέσω παρακείμενων δρόμων. Μέλη της Αστυνομίας θα βρίσκονται στην περιοχή για παροχή βοήθειας στο κοινό και ρύθμιση της κυκλοφορίας, ενώ στο οδικό δίκτυο θα υπάρχει προσωρινή οδική σήμανση για διευκόλυνση των διερχόμενων οδηγών οχημάτων.

Κλειστοί είναι από τις 5.45 το πρωί, μέχρι και τη 1.00 το μεσημέρι της Κυριακής, οι ακόλουθοι δρόμοι: οδός Ρηγαίνης, οδός Πάφου, οδός Μίκη Θεοδωράκη, Πλατεία Μάρκου Δράκου, οδός Κινύρα, οδός Νεχρού, οδός Λόρδου Βύρωνος, λεωφόρος Γεώργιου Γρίβα Διγενή, όπου θα παραμένει κλειστή η μία λωρίδα κυκλοφορίας, στο τμήμα μεταξύ της συμβολής με την οδό Λόρδου Βύρωνος και τον κυκλικό κόμβο με τις οδούς Ηρώων και Κυριάκου Μάτση, σε Έγκωμη και Άγιο Δομέτιο, οδός Προκοπίου και λεωφόρος Αρχαγγέλου Μιχαήλ, όπου θα παραμένει κλειστή η μία λωρίδα κυκλοφορίας, στο τμήμα μεταξύ της συμβολής με την λεωφόρο Γεώργιου Γρίβα Διγενή και τη συμβολή με λεωφόρο Λευκοθέου και την οδό Μακεδονιτίσσης, οδός Αιγύπτου, λεωφόρος Ομήρου, όπου θα παραμείνει κλειστή η μία λωρίδα κυκλοφορίας, στο τμήμα παρά το Άγαλμα Σολωμού και την Πλατεία Ελευθερίας, λεωφόρος Στασίνου, όπου θα παραμείνει κλειστή η μία λωρίδα κυκλοφορίας, Πλατεία Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Β, οδός Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, οδός Νικηφόρου Φωκά, οδός Αθηνάς, οδός Βασιλέως Γεωργίου Β΄, οδός Σπύρου Χριστοδούλου, οδός Χριστάκη Χριστοφίδη, οδός Αιγαίως, οδός Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ, στην περιοχή Παλουριώτισσας, οδός Αγίου Ιλαρίωνος, κυκλικός κόμβος των λεωφόρων Καντάρας και Ιλαρίωνος, στην περιοχή Παλουριώτισσας, οδός Συνεργασίας, οδός Μάρκου Μπότσαρη, η επαναστροφή στον κυκλικό κόμβο της λεωφόρου Αγίου Ιλαρίωνος και της οδού Χρήστου Σαμαρά

Χάρτες για κάθε διαδρομή, όπου φαίνονται και οι δρόμοι που θα είναι κλειστοί για την τροχαία κίνηση, καθώς και διαθέσιμοι χώροι στάθμευσης οχημάτων, δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα https://www.nicosiamarathon.com/.

Πηγή: ΚΥΠΕ