Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, συνεχίστηκαν και κατά τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας οι στοχευμένες προληπτικές επιχειρήσεις της Αστυνομίας, με ενισχυμένη παρουσία σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, μέλη της Αστυνομίας εντόπισαν και συνέλαβαν συνολικά εννέα πρόσωπα για διάφορα αδικήματα. Συγκεκριμένα στην επαρχία Λάρνακας, συνελήφθησαν τέσσερα πρόσωπα, στο πλαίσιο των εξετάσεων για υπόθεση ρίψης πυροβολισμών, ενώ συνελήφθη άλλο ένα πρόσωπο εναντίον του οποίου εκκρεμούσε δικαστικό ένταλμα σύλληψης, σχετικά με υπόθεση παράνομης εισόδου και απόπειρας κλοπής. Στην επαρχία Λευκωσίας συνελήφθησαν δύο πρόσωπα για το αυτόφωρο αδίκημα της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλης, ενώ άλλο ένα πρόσωπο συνελήφθη για παράνομη παραμονή στην Κύπρο. Επίσης μέλη της Τροχαίας Αρχηγείου εντόπισαν και συνέλαβαν στον αυτοκινητόδρομο, ένα πρόσωπο εναντίον του οποίου εκκρεμούσε δικαστικό ένταλμα σύλληψης για διερευνώμενη υπόθεση πρόκλησης οδικής σύγκρουσης.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο πέραν των 430 οχημάτων, ενώ ελέγχθηκαν περισσότερα από 510 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά. Διενεργήθηκαν παράλληλα 49 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την αποτροπή και καταστολή παραβατικών συμπεριφορών. Κατά τους ελέγχους στα υποστατικά προέκυψαν συνολικά εννέα καταγγελίες για παραβάσεις σχετικά με τις άδειες λειτουργίας τους.

Από τους τροχονομικούς ελέγχους που διενεργήθηκαν, προέκυψαν 204 καταγγελίες που αφορούσαν διάφορες τροχαίες παραβάσεις, μεταξύ των οποίων 14 για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης, ενώ ένας οδηγός εντοπίστηκε θετικός σε νάρκοτεστ. Ο συνολικός αριθμός ελέγχων αλκοόλης σε οδηγούς οχημάτων ξεπέρασε τους 240. Παράλληλα, στο πλαίσιο διερεύνησης τροχαίων αδικημάτων, κατακρατήθηκαν 16 οχήματα.

Οι επιχειρήσεις αυτές εντάσσονται σε ένα ευρύ, διαρκές και ενισχυόμενο προληπτικό σχέδιο της Αστυνομίας, με αυξημένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση σε όλες τις επαρχίες, με σκοπό την πρόληψη του εγκλήματος και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.