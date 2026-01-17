«Κράτος και κοινωνία να συνεργαστούμε για να μπορέσουμε να πατάξουμε το έγκλημα» ανέφερε το βράδυ του Σαββάτου από την Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας σε δηλώσεις του ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, Κώστας Φυτιρής, με αφορμή το σοβαρό επεισόδιο πυροβολισμών που έγινε το απόγευμα στην Λάρνακα.

Ο κ. Φυτιρής ανέφερε πως το συγκεκριμένο συμβάν «δείχνει ότι το έγκλημα έχει αποθρασυνθεί, έχει φτάσει σε σημείο που πρέπει να παταχθεί με κάθε τρόπο». Σημείωσε πως η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να πατάξει και το οργανωμένο έγκλημα και τις όποιες άλλες παρανομίες. «Αυτό το περιστατικό μας λυπεί ιδιαίτερα αλλά θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατό για να πατάξουμε στη ρίζα του το κακό», είπε.

«Δυστυχώς δεν έχουμε ακόμα όλα τα εφόδια που πρέπει γι' αυτο θέλω να καλέσω και τη Βουλή με αυτά που εκκρεμούν ώστε να δώσει εφόδια στην αστυνομία να τα περάσουμε το συντομότερο, ώστε να μπορέσουμε να περάσουμε ένα βήμα μπροστά από το οργανωμένο έγκλημα», πρόσθεσε.

Ο Υπουργός επίσης, κάλεσε τους πολίτες να καταγγέλλουν ό,τι περιέλθει στην αντίληψη τους, «έστω και ανώνυμα». Σημείωσε πως η σύμπραξη του κράτους, της Βουλής και των πολιτών είναι απαραίτητη για να μπορέσουμε να χτυπήσουμε το οργανωμένο έγκλημα στη ρίζα του.

Σε ερώτηση δημοσιογράφου για το εάν υπάρχουν πληροφορίες για το κατά πόσο το συμβάν στη Λάρνακα σχετίζεται με το οργανωμένο έγκλημα ο κ. Φυτιρής ανέφερε πως «αυτό εξετάζεται και είναι το πιθανότερο», κάνοντας λόγο για φατρίες που ανταγωνίζονται μεταξύ τους. Πρέπει, συνέχισε, "να μπορούμε ως κράτος, ως εκτελεστική εξουσία, με τη συνεργασία των πολιτών, ότι πληροφορίες έχουν έστω και ανώνυμα, δεν χρειαζόμαστε να ξέρουμε ονόματα των πολιτών, ανώνυμα, για να μπορέσουμε να προλαβαίνουμε καταστάσεις, να παρεμβαίνουμε προληπτικά και όχι μετά το συμβάν».

Απαντώντας για το πλάνο αστυνόμευσης της Λάρνακας, μετά και την παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο οποίος επισκέφθηκε πριν μερικούς μήνες την Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας, και είχε δώσει οδηγίες για αυξημένα περίπολα της ΜΜΑΔ, ο κ. Φυτιρής ανέφερε πως "για όλες τις πόλεις υπάρχει το πλάνο ενίσχυσης της δύναμης πρώτης γραμμής και αυτό θα κάνουμε τους επόμενους μήνες. Δυστυχώς δεν είναι ένα απλό πράγμα, ένα κουμπί που το ανεβάζω και κατεβάζω, αλλά η πρόθεση μας εντός των επόμενων μηνών είναι να ενισχύσουμε τις Αστυνομικές Διευθύνσεις, είτε με μόνιμη δύναμη είτε επικουρικά, συμπληρωματικά για να μπορέσει η δύναμη αυτή να επιτηρεί και να ελέγχει προληπτικά όλες τις πόλεις".

Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι πληροφορίες ενδεχομένως σχετίζουν το συγκεκριμένο περιστατικό με θέματα προστασίας, ο κ. Φυτιρής ανέφερε πως «εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα. Πολύ πιθανόν να είναι και αυτό, εξετάζονται όμως όλα τα ενδεχόμενα και η Αστυνομία ήδη βρίσκεται σε διαδικασία για συλλήψεις, οι οποίες προκύπτουν από τα στοιχεία τα οποία έχει».

Κληθείς να σχολιάσει ότι ένα από τα άτομα που φαίνονται στο βίντεο είναι γνωστό στις αρχές και έχει εμπλακεί σε σοβαρές υποθέσεις στο παρελθόν, ο κ. Φυτιρής ανέφερε πως «η αστυνομία το διερευνά και σύντομα θα έχετε νεότερα».

Σε ερώτηση δημοσιογράφου για το εάν ζητήθηκαν ενισχύσεις από τη ΜΜΑΔ για το βράδυ του Σαββάτου, ο κ. Φυτιρής ανέφερε πως «οι ενισχύσεις θα είναι και για απόψε και θα τις εντείνουμε, γιατί το τελευταίο διάστημα μετά τις 20 Δεκεμβρίου 2025 οι επιχειρήσεις της αστυνομίας -και θα το έχετε δει από τα δελτία της αστυνομίας- έχουν πολλαπλασιαστεί, αλλά θα τις ενείνουμε ακόμη περισσότερο ώστε να προλαβαίνουμε καταστάσεις. Αυτός είναι ο στόχος για να νιώθει ο κόσμος ασφάλεια. Πρέπει όμως να έχουμε και τη συνδρομή του κόσμου με πληροφορίες, οι οποίες έστω και ανώνυμα να φτάνουν στην αστυνομία για να μπορέσουμε σε συνεργασία όλοι μαζί, κράτος και κοινωνία να πατάξουμε το έγκλημα».



