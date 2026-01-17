Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και με τιμές εν ενεργεία Προέδρου της Δημοκρατίας και δημοσία δαπάνη, τελέστηκε το Σάββατο, στον Ιερό Ναό της του Θεού Σοφίας, στον Στρόβολο, στη Λευκωσία, χοροστατούντος του Αρχιεπισκόπου Κύπρου Γεωργίου, η εξόδιος ακολουθία του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας, Γιώργου Βασιλείου, ο οποίος απεβίωσε το βράδυ της Τρίτης, σε ηλικία 94 ετών.

Η κηδεία του εκλιπόντος έγινε στην παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, σύσσωμου του Υπουργικού Συμβουλίου, του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, της Προέδρου της Βουλής, Αννίτας Δημητρίου, και εκπροσώπων της πολιτειακής, πολιτικής, εκκλησιαστικής, αστυνομικής και στρατιωτικής ηγεσίας και κόσμου, οι οποίοι απέτισαν ύστατο φόρο τιμής στον άνθρωπο που άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του στη σύγχρονη ιστορία της Κύπρου.

Στην κηδεία παρέστησαν και ξένοι διπλωμάτες, ο πρώην Τουρκοκύπριος ηγέτης, Μεχμέτ Αλί Ταλάτ, φίλοι και συνεργάτες του Γιώργου Βασιλείου, οι σύζυγοι των πρώην Προέδρων της Δημοκρατίας, Φωτεινή Παπαδοπούλου, Έλση Χριστόφια, Άντρη Αναστασιάδου η οποία συνόδευε τον τέως Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη. Νωρίτερα προσήλθε να συλληπηθεί την οικογένεια και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, Τουφάν Έρχιουρμαν.

Η σορός του εκλιπόντος μεταφέρθηκε το πρωί του Σαββάτου στον Ιερό Ναό της Του Θεού Σοφίας επί κιλλίβαντα πυροβόλου όπλου, συνοδεία της Φιλαρμονική της Αστυνομίας Κύπρου. Κατά την άφιξη της σορού στον ναό, η φιλαρμονική της Αστυνομίας παιάνιζε πένθιμα εμβατήρια, ενώ στρατιωτικό άγημα απέδωσε τιμές.

Το φέρετρο, το οποίο ήταν καλυμμένο με τη σημαία της Κυπριακής Δημοκρατίας, υποβασταζόταν από οκτώ στρατονόμους και συνοδευόταν από αξιωματικούς, ενώ πίσω ακολουθούσαν η σύζυγός του Ανδρούλλα Βασιλείου, εμφανώς συγκινημένη, καθώς και άλλα μέλη της οικογένειας του εκλιπόντος. Το φέρετρο ακολούθως εναποτέθηκε εντός του ναού. Από τις 11:30 μέχρι και την ώρα της κηδείας, η οικογένεια του εκλιπόντος δέχθηκε συλλυπητήρια.

Στις 13:00 ξεκίνησε η εξόδιος ακολουθία, ενώ στις 4 γωνιές του φερέτρου υπήρχε τιμητική φρουρά, η οποία αποτελείτο με ανώτερους στρατιωτικούς αξιωματικούς, ως ένδειξη ύψιστου σεβασμού και τιμής προς τον εκλιπόντα, οι οποίοι άλλαζαν ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Επικήδειο λόγο εκφώνησε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, ο κ. Γεραπετρίτης, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου Τάσος Χριστοφίδης, εκ μέρους των συνεργατών του εκλιπόντος ο Μιχάλης Παπαπέτρου και εκ μέρους της οικογένειας ο γιός του, Ευέλθων Βασιλείου. Διαβάστηκε και σύντομο μήνυμα του πρώην Τ/κ ηγέτη Μουσταφά Ακιντζί, από συνεργάτη του.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, στον επικήδειο του είπε, μεταξύ άλλων, ότι «αποχαιρετούμε σήμερα τον Γιώργο Βασιλείου, τρίτο Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, πρωταγωνιστή ενός μακρινού ταξιδιού εννιά και πλέον δεκαετιών, γεμάτου γεγονότα που σημάδεψαν τη σύγχρονη ιστορία της πατρίδα μας, της Ελλάδας, αλλά και της Ευρώπης».

Από την πλευρά του ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, Γιώργος Γεραπετρίτης, εξήρε την πραότητα, τη διαλλακτικότητα και το ήθος του εκλιπόντος, τονίζοντας πως στο πρόσωπό του συνυπήρχαν σπάνιες αρετές, όπως η ευρυμάθεια και η βαθιά δημοκρατική συνείδηση.

Ο πρώην Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Μιχάλης Παπαπέτρου, έκανε λόγο για μεγάλη εθνική απώλεια ενώ την ανάγκη της συμφιλίωσης των δυο κοινοτήτων υπογράμμισε ο πρώην Τουρκοκύπριος ηγέτης, Μουσταφά Ακιντζί, στο μήνυμα του το οποίο ανέγνωσε η συνεργάτιδά του, Μελτέμ Ονουρκάν Σαμάνι. Ως τον άνθρωπο που οραματίστηκε, πείσμωσε και τελικά υλοποίησε το όραμα της ανώτατης εκπαίδευσης στον τόπο, αποχαιρέτησε τον πρώην Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Γιώργο Βασιλείου, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης.

Συγκίνηση προκάλεσε στους παρευρισκόμενους στην κηδεία, ο επικήδειος λόγος του γιου του Γιώργου Βασιλείου, Ευέλθων, ο οποίος επικεντρώθηκε στις παιδικές στιγμές που ο ίδιος θυμάται πιο έντονα με τον πατέρα του, ενώ αναφέρθηκε και στην ισότητα των φύλων, αλλά και στη βαθιά του πίστη για την ανάγκη για συμφιλίωση μεταξύ όλων των Κυπρίων.

Μετά τους επικήδειους ακολούθησε η κατάθεση στεφάνων. Στεφάνια κατέθεσαν, μεταξύ άλλων, εκτός από την οικογένεια, φίλους και συνεργάτες, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος, εκ μέρους της Ελληνικής Δημοκρατίας ο Υπουργός Εξωτερικών Γεώργιος Γεραπετρίτης, η Πρόεδρος της Βουλής Αννίτα Δημητρίου, εκ μέρους της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ο Επίτροπος Αλιείας και Ωκεανών Κώστας Καδής, εκπρόσωπος της Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα, ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, εκ μέρους της ΔΗΣΥ ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος Νίκος Τορναρίτης, ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου, ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος, ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ Νίκος Αναστασίου, ο Πρόεδρος ΔΗΠΑ Μάριος Καρογιάν, ο Πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών Σταύρο Παπαδούρης, ο Γενικός Εισαγγελέας Γιώργος Σαββίδης, ο Πρόεδρος του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου Αντώνης Λιάτσος, η Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου Κατερίνα Σταματίου και εκ μέρους του κόμματος Volt η Συμπρόεδρος Ανδρομάχη Σοφοκλέους.

Μετά το τέλος της κατάθεσης στεφάνων έγινε ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου.

Κατά την έξοδο της σορού από τον Ναό η Φιλαρμονική της Αστυνομίας παιάνιζε πένθιμα εμβατήρια, με τους παρευρισκόμενους να χειροκροτούν παρατεταμένα σε ένδειξη τιμής προς τον εκλιπόντα.

Το φέρετρο ακολουθούσε η οικογένεια του Γιώργου Βασιλείου, εμφανώς συγκινημένη, με τη σύζυγό του, Ανδρούλλα, να υποβαστάζεται από τον γιο της, Ευέλθοντα. Την οικογένεια του εκλιπόντος ακολουθούσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, η Πρώτη Κυρία, Φιλίππα Καρσερά-Χριστοδουλίδη και σύσσωμο το Υπουργικό Συμβούλιο, καθώς και ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, Γιώργος Γεραπετρίτης.

Ακολούθως το φέρετρο οδηγήθηκε με πομπή προς το νέο Κοιμητήριο Αγλαντζιάς, όπου και έγινε η ταφή.



