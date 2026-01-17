Ολοκληρώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου η νεκρώσιμη ακολουθία για τον πρώην Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Γιώργο Βασιλείου. Η ακολουθία τελέστηκε στον Ιερό Ναό της του Θεού Σοφίας, στον Στρόβολο.

Κατά την έξοδο της σορού από τον ιερό ναό η Φιλαρμονική της Αστυνομίας παιάνιζε πένθιμα εμβατήρια, με τους παρευρισκομένους να χειροκροτούν παρατεταμένα σε ένδειξη τιμής προς τον εκλιπόντα.

Το φέρετρο ακολουθούσε η οικογένεια του Γιώργου Βασιλείου, εμφανώς συγκινημένη, με τη σύζυγό του, Ανδρούλλα, να υποβαστάζεται από τον γιο της, Ευέλθοντα. Την οικογένεια του εκλιπόντος ακολουθούσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, η Πρώτη Κυρία, Φιλίππα Καρσερά-Χριστοδουλίδη και σύσσωμο το Υπουργικό Συμβούλιο, καθώς και ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, Γιώργος Γεραπετρίτης.

Ακολούθως το φέρετρο θα οδηγηθεί με πομπή προς το νέο Κοιμητήριο Αγλαντζιάς, όπου θα γίνει η ταφή.



Πηγή: ΚΥΠΕ