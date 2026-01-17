Η Αστυνομία προειδοποιεί τους οδηγούς να είναι προσεκτικοί κατά τη διάρκεια της οδήγησης τους, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων.



«Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που επικρατούν σε πολλές περιοχές της Κύπρου, προτρέπονται οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να οδηγούν με χαμηλές ταχύτητες, να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από τα προπορευόμενα οχήματα και να έχουν τα φώτα πορείας τους αναμμένα».



Διαβάστε επίσης: Συναγερμός στη Λάρνακα: Πυροβολισμοί κοντά στην ΑΔΕ-Υπάρχουν τραυματίες (ΦΩΤΟ)