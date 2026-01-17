Απόψε ο καιρός θα παραμείνει κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και χιονόπτωση στα ψηλότερα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βόρειοι ως βορειοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και παροδικά στα βόρεια, τα ανατολικά και τα νότια μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ.



Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού:



Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή, ενώ ψυχρή αέρια μάζα αναμένεται να μας επηρεάσει από αύριο.

Απόψε ο καιρός θα παραμείνει κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και χιονόπτωση στα ψηλότερα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βόρειοι ως βορειοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και παροδικά στα βόρεια, τα ανατολικά και τα νότια μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 8 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 10 στα παράλια και γύρω στον 1 βαθμό στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά θα σχηματιστεί παγετός.

Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος με μεμονωμένες βροχές κυρίως στα νοτιοδυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί, μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ και στα δυτικά μεταβλητοί, ασθενείς, 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη και στα δυτικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 13 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 15 στα παράλια και γύρω στους 4 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί, μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη.

Τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος και ψυχρός με μεμονωμένες βροχές και χιόνι στα ορεινά. Την Τρίτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος και ψυχρός ενώ την Τετάρτη θα εμφανίζονται ψηλές νεφώσεις.

Η θερμοκρασία μέχρι την Τρίτη δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή για να κυμανθεί πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής ενώ την Τετάρτη θα σημειώσει άνοδο για να κυμανθεί λίγο πιο κάτω από αυτές. Το ύψος του χιονιού στη Χιονίστρα, κατά την ώρα έκδοσης του δελτίου, ήταν 24 εκατοστά.



