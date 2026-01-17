Πλήθος κόσμου, πολιτικοί, αξιωματούχοι, μέλη του διπλωματικού σώματος, φίλοι και συνεργάτες του πρώην Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Γιώργου Βασιλείου, προσήλθαν το πρωί του Σαββάτου στον ναό της Του Θεού Σοφίας στον Στρόβολο, για να συλλυπηθούν τους οικείους του και να τιμήσουν τη μνήμη του.

Πολλοί από αυτούς, μίλησαν σε δημοσιογράφους για την παρακαταθήκη του Γιώργου Βασιλείου, σκιαγραφώντας το πορτρέτο του πρώην Προέδρου.

Ο Πρέσβης του Ισραήλ, Ορέν Ανόλικ, είπε ότι ο Γιώργος Βασιλείου ήταν ένας άντρας της ανεκτικότητας, της δέσμευσης, της επανένωσης.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Άριστος Δαμιανού, είπε ότι με την πολιτική του πορεία σφράγισε την ιστορία του τόπου. «Πρωτοστάτησε στην ευρωπαϊκή μας πορεία, άνοιξε δρόμους για τον περαιτέρω εκδημοκρατισμό του κράτους, αναστήλωσε θεσμούς και προώθησε την ισονομία. Πρωτίστως, καθόρισε σταθερή πυξίδα, με στόχο τη λύση του Κυπριακού, την απελευθέρωση και επανένωση. Είμαστε περήφανοι γιατί ήμασταν συνοδοιπόροι του, είμαστε περήφανοι γιατί η Κύπρος βγάζει τέτοια παιδιά».

H ΓΓ ΠΕΟ της ΠΕΟ, Σωτηρούλα Χαραλάμπους είπε ότι στην πενταετή θητεία του ο Γιώργος Βασιλείου άφησε το στίγμα του και στα ζητήματα που αφορούν τους εργαζόμενους και την κοινωνία, σημειώνοντας ότι κατά τη θητεία του ξεκίνησε η μείωση του ορίου συνταξιοδότησης, συστάθηκε ο Φορέας Γυναικών, εκσυγχρονίστηκε το οικογενειακό δίκαιο, έγιναν πολιτικές για τη στήριξη της εργαζόμενης γυναίκας. «Ο Πρόεδρος Βασιλείου ήταν ένας συνοδοιπόρος στον αγώνα του κυπριακού λαού για λύση και επανένωση. Αυτό ήταν που τον καθόρισε ως Πρόεδρο και αυτό ήταν που τον καθόρισε και ως άνθρωπο σε όλη του τη ζωή», είπε.

Ο Δήμαρχος Λύσης, Ανδρέας Καουρής, και δημοσιογράφος, είπε ότι θυμάται την πρώτη διάσκεψη Τύπου του τότε υποψήφιου Προέδρου Γιώργου Βασιλείου, σημειώνοντας ότι απαντούσε σε ξένους δημοσιογράφους στη γλώσσα του καθενός, στα ρωσικά, τα αγγλικά, τα ουγγρικά και σε άλλες γλώσσες.

Από την πλευρά του, ο Νιαζί Κιζίλγιουρεκ, πρώην Ευρωβουλευτής του ΑΚΕΛ, είπε ότι ο Γιώργος Βασιλείου έδωσε τα πάντα για να λύσει το Κυπριακό και κατάφερε να πείσει τη διεθνή κοινότητα για πρώτη φορά ότι τελικά το εμπόδιο ήταν ο Ραούφ Ντενκτάς. Υπογράμμισε το σημαντικό επίτευγμα ίδρυσης του Πανεπιστημίου Κύπρου, ενώ σημείωσε, επίσης, ότι «ήταν και από τους λίγους που κατάφερε να κερδίσει και την ψυχή των Τουρκοκυπρίων», ανάμεσα στους οποίους απέκτησε μεγάλο σεβασμό.

Η πρώην Υπουργός Βασιλική Αναστασιάδου είπε ότι κατά τη συνεργασία τους για την εναρμόνιση της Κύπρου για την ενταξιακή της πορεία, ξεχώρισε η μαεστρία με την οποία χειριζόταν όλα τα θέματα. «Είχε προσωπική εμπλοκή για το κάθε θέμα από το πιο μικρό νομοσχέδιο ως το πιο σοβαρό θέμα. Με την επιμονή και την υπομονή του καταφέραμε να μπούμε στην ΕΕ».

«Πρόεδρε, να πας στο καλό! Έγραψες ιστορία», είπε ο πρώην Υπουργός, Δημήτρης Ηλιάδη.

Ο Εκπρόσωπος Τύπου του Volt, Πιέρος Κάρουλας, είπε ότι ο Γιώργος Βασιλείου αντιπροσώπευε τις αξίες που πρεσβεύει και το Volt. «Μακάρι να καταφέρουμε το ελάχιστο του έργου που έκανε, σεβόμενοι, πάντα τις αξίες που πρέσβευε ο ίδιος», είπε.

Ο Πρόεδρος της Νεολαίας Ενωμένων Δημοκρατών, Κρις Σωφρονίου είπε ότι ο Γιώργος Βασιλείου έφερε τη Δημοκρατία στην Κύπρο. «Ήταν ένας Πρόεδρος που είχε απίστευτη πίστη στους νέους, ότι οι νέοι μπορούν να κάνουν πολλά και να φέρουν την επανένωση της Κύπρου».

Πηγή: ΚΥΠΕ