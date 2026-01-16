Το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε αίτηση προνομιακού εντάλματος Ρώσου υπηκόου, ο οποίος τελεί υπό κράτηση, κατά της έκδοσής του στη Ρωσία για να δικαστεί για αδικήματα φοροδιαφυγής και για άμεση αποφυλάκισή του.

Σε πρόσφατη απόφασή του το Ανώτατο Δικαστήριο, έκρινε ότι τα όσα έχουν τεθεί ενώπιον του δεν οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο συγκεκριμένος αιτητής, στο περιβάλλον όπως καταδείχθηκε να επικρατεί στη Ρωσική Ομοσπονδία, διατρέχει πραγματικό κίνδυνο να εκτεθεί σε παραβίαση των δικαιωμάτων του και σε εξευτελιστική ή ταπεινωτική μεταχείριση εφόσον εκδοθεί στη χώρα αυτή για να δικαστεί.

Σημειώνεται ότι το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας με απόφαση ημερ.31.10.2025 ενέκρινε αίτημα για την έκδοση στη Ρωσική Ομοσπονδία του αιτητή για να δικαστεί για «αδικήματα φοροδιαφυγής από εταιρεία σε ιδιαίτερα μεγάλη κλίμακα», κατά παράβαση του άρθρου 199(2)(β) του Ρωσικού Ποινικού Κώδικα και διέταξε την κράτηση του.

Ο αιτητής, προστίθεται, καταχώρισε αίτηση για την έκδοση προνομιακού εντάλματος Habeas Corpus Αd Subjiciendum «με το οποίο να ελεγχθεί η νομιμότητα της απόφασης για κράτηση και έγκρισης της Αίτησης για έκδοση του», να ακυρωθεί το διάταγμα κράτησης του και να διαταχτεί η άμεση αποφυλάκιση του, σύμφωνα με την απόφαση.

Αναφέρεται ότι η κύρια θέση του αιτητή είναι ότι δεν θα πρέπει να εκδοθεί στη Ρωσική Ομοσπονδία γιατί στις φυλακές της χώρας αυτής παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι νεοαφιχθέντες υπόκεινται σε βασανισμούς και ταπεινωτική και εξευτελιστική αντιμετώπιση. Περαιτέρω, επικαλέστηκε την καταγωγή του και ότι η εναντίον του δίωξη δεν διενεργείται με καλή πίστη, με την εισήγηση ότι πρόκειται για παραμέτρους που συνηγορούν υπέρ της θέσης ότι ο ίδιος θα εκτεθεί σε παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του εφόσον εκδοθεί, προστίθεται.

Μεταξύ άλλων, το Δικαστήριο αναφέρει ότι, από τα ενώπιον του στοιχεία, «προκύπτει ότι οι παραβιάσεις από μέρους των αρχών αφορούν σε δικαιώματα προσώπων που θεωρούνται ότι έχουν πολιτική δράση, ακτιβιστές, επικριτικούς δημοσιογράφους και άλλα πρόσωπα που κρίνεται ότι εκφράζονται εναντίον του καθεστώτος». Σημειώνει ότι ο αιτητής δεν περιλαμβάνεται σε αυτές τις κατηγορίες προσώπων και ότι οι κατηγορίες που του προσάπτονται αφορούν αδικήματα φοροδιαφυγής κατά παράβαση του κοινού ποινικού δικαίου.

Περαιτέρω, σημειώνεται, «δεν προκύπτει ότι η κατάσταση στις ρωσικές φυλακές ή κέντρα κράτησης είναι τέτοια ώστε να ικανοποιείται το Δικαστήριο ότι υπάρχει εύλογη ή σοβαρή πιθανότητα ο αιτητής, απλά και μόνο ως νεοαφιχθείς, να υποστεί από συγκρατούμενους του βασανισμούς ή ταπεινωτική ή εξευτελιστική αντιμετώπιση».

Αναφέρεται ακόμη ότι, ο παππούς και η γιαγιά του αιτητή από τον πατέρα του ήταν Ουκρανοί και ότι η μητέρα του είναι Ρωσίδα και ο ίδιος γεννήθηκε στη Μόσχα, έχει ρωσικό διαβατήριο και είναι πολίτης της Ρωσικής Ομοσπονδίας. «Τα προσωπικά του αυτά δεδομένα δεν καταδείχθηκε ότι δικαιολογούν την εισήγηση του ή ότι τον κατατάσσουν σε κατηγορία ατόμων των οποίων τα δικαιώματα καταπατούνται», προστίθεται.

Αναφέρεται ακόμη ότι δεν έχουν παρουσιαστεί στοιχεία που να μπορούν να οδηγήσουν το Δικαστήριο στη διαπίστωση κακοπιστίας. «Ο αιτητής παρουσιάζει τη δική του εκδοχή, που μπορεί και να είναι η πραγματικότητα, μπορεί όμως και να είναι επιτιδευμένη, με ανακριβή ή ψευδή στοιχεία, με σκοπό να αποφύγει την έκδοση του», σημειώνεται.

Το Δικαστήριο καταλήγει στο ότι τα όσα έχουν τεθεί ενώπιον του δεν οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο συγκεκριμένος αιτητής, στο περιβάλλον όπως καταδείχθηκε να επικρατεί στη Ρωσική Ομοσπονδία, διατρέχει πραγματικό κίνδυνο να εκτεθεί σε παραβίαση των δικαιωμάτων του και σε εξευτελιστική ή ταπεινωτική μεταχείριση εφόσον εκδοθεί στη χώρα αυτή για να δικαστεί.

Η περαιτέρω θέση του αιτητή ότι εφόσον εκδοθεί για να δικαστεί στη Ρωσική Ομοσπονδία, υπάρχει σοβαρός λόγος να πιστεύεται ότι το δικαίωμα του σε δίκαιη δίκη θα παραβιαστεί, «προκύπτει να είναι αβάσιμη και ατεκμηρίωτη», αναφέρει το Δικαστήριο.



Διαβάστε επίσης: Στα Δικαστήρια η Ισότητα για το ωράριο των αστυνομικών – Κατέθεσε προσφυγή





Πηγή: ΚΥΠΕ