Προσφυγή για την «μονομερή αυθαίρετη απόφαση του Αρχηγού Αστυνομίας για αλλαγή των ωρών καθήκοντος και μείωση των ημεραργιών των Αστυνομικών», ανακοίνωσε ότι κατέθεσε δια μέσου μέλους της στο Διοικητικό Δικαστήριο, ο Κλάδος Αστυνομίας της Συντεχνίας Ισότητας.

Η Συντεχνία αναφέρει ότι η προσφυγή κατατέθηκε κατόπιν νομικής συμβουλής των δικηγόρων της.

Υπενθυμίζει επίσης την προγραμματισμένη εκδήλωση διαμαρτυρίας έξω από την Βουλή στις 21 Ιανουαρίου στις 09.00, λίγο πριν την συζήτηση του θέματος στην Επιτροπή Νομικών.

Ταυτόχρονα, σημειώνει ότι την ερχόμενη Δευτέρα και Τρίτη θα υπάρξουν συναντήσεις της Συντεχνίας, με τα κοινοβουλευτικά κόμματα «για ενημέρωση της μονομερής εργασιακής αδικίας στους Αστυνομικούς χωρίς διαβούλευση και των πραγματικών συνθηκών εργασίας στην Αστυνομία».

Ο Κλάδος Αστυνομίας της Συντεχνίας δηλώνει επίσης ότι θα εξαντλήσει όλα τα συνδικαλιστικά μέσα «για την αδικία που γίνεται εις βάρος των απλών Αστυνομικών».

«Με καλή πίστη και εποικοδομητική διάθεση»

Με καλή πίστη και εποικοδομητική διάθεση θα προσέλθουν στον διάλογο για το ωράριο των αστυνομικών, αναφέρουν η ΠΑΣΥΔΥ και ο Σύνδεσμος Αστυνομίας Κύπρου (ΣΑΚ), σημειώνοντας ότι, εάν ο διάλογος δεν αποδώσει τα αναμενόμενα αποτελέσματα, θα μελετήσουν τη λήψη μέτρων αντίδρασης

Σε κοινή ανακοίνωση η ΠΑΣΥΔΥ και ο ΣΑΚ εκφράζουν την «έντονη δυσφορία και αγανάκτησή» τους για τις δηλώσεις του Αρχηγού της Αστυνομίας, οι οποίες, όπως αναφέρουν, «αγνοούν τους εργασιακούς θεσμούς και υποβιβάζουν τη σημασία των από κοινού συμφωνηθέντων στη ΜΕΠΑ».

Σημειώνοντας ότι το θέμα της αναδιοργάνωσης και εκσυγχρονισμού του Αστυνομικού σώματος θα συζητηθεί στην Επιτροπή Νομικών της Βουλής την Τετάρτη, 21/01/2026, η ΠΑΣΥΔΥ και ο ΣΑΚ χαιρετίζουν την πρόσκληση για συμμετοχή στη ΜΕΠΑ την Τρίτη, 27/01/2026, με στόχο τη συζήτηση και ουσιαστική εξέταση των εργασιακών ζητημάτων, που προκύπτουν από τις υπό αναφορά δηλώσεις του Αρχηγού.

«Σεβόμενοι τον θεσμό του διαλόγου και πιστοί στη φιλοσοφία της επίλυσης διαφορών μέσα από διαπραγμάτευση και τεκμηριωμένη συζήτηση, θα προσέλθουμε στη διαδικασία αυτή με καλή πίστη και εποικοδομητική διάθεση για ουσιαστική συζήτηση και επίλυση του θέματος με σεβασμό πάνω από όλα στις ήδη υπάρχουσες συμφωνίες», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Την ίδια στιγμή, τονίζεται ότι, «σε περίπτωση που ο διάλογος δεν αποδώσει τα αναμενόμενα αποτελέσματα και δεν διασφαλιστούν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των μελών μας, ΠΑΣΥΔΥ και ΣΑΚ θα επανεξετάσουν τη στάση τους και θα μελετήσουν τη λήψη μέτρων αντίδρασης, πάντοτε με υπευθυνότητα και σεβασμό προς την κοινωνία».