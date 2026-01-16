Δυσαναπλήρωτο κενό και βαριά πολιτική παρακαταθήκη αφήνει πίσω του ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Γιώργος Βασιλείου, έγραψε στο Βιβλίο Συλλυπητηρίων που ανοίχτηκε στο Προεδρικό Μέγαρο, η Πρόεδρος της Βουλής, Αννίτα Δημητρίου.

«Ο Γιώργος Βασιλείου υπήρξε μία από τις σημαντικότερες φυσιογνωμίες της σύγχρονης πολιτικής μας ιστορίας. Ως Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας διακρίθηκε για την τόλμη και τον δυναμισμό, το διορατικό και επιχειρηματικό του πνεύμα, τις άοκνες προσπάθειές του για την επίλυση του εθνικού μας προβλήματος», ανέφερε η κ. Δημητρίου.

Σημείωσε, ακόμα, ότι «χάρη στην εξωστρέφεια και την κινητικότητά του, πέτυχε ακόμα τον θεσμικό και κοινωνικό εκσυγχρονισμό του κράτους. Οφείλουμε, ακόμα, στον Γιώργο Βασιλείου την ίδρυση του δημόσιού μας πανεπιστημίου, επενδύοντας στο επιστημονικό δυναμικό και την οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας. Κυρίως δε, εγγράφεται ανεξίτηλα στη μνήμη μας η θεμελιακή συμβολή του για την ένταξη της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση».

Πρόσθεσε ότι «αφήνει πίσω για όλους μας ένα δυσαναπλήρωτο κενό και μια βαριά πολιτική παρακαταθήκη. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του».

Πηγή: ΚΥΠΕ

