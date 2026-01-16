Το Βιβλίο Συλλυπητηρίων για τον πρώην Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Γιώργο Βασιλείου, υπέγραψαν το πρωί της Παρασκευής ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και το Υπουργικό Συμβούλιο.

«Με βαρύ πένθος αποχαιρετούμε τον πρώην Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Γιώργο Βασιλείου και τιμούμε την προσφορά του προς την πατρίδα του, την Κύπρο», αναφέρει το μήνυμα που υπέγραψαν.

Προστίθεται ότι «καθοριστική υπήρξε η συμβολή του Γιώργου Βασιλείου στην επίτευξη του κορυφαίου στρατηγικού στόχου για την ένταξη της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ μέχρι το τέλος της ζωής του υπήρξε αφοσιωμένος στην προσπάθεια για την επίλυση του Κυπριακού και την επανένωση της πατρίδας μας».

Πηγή: ΚΥΠΕ

