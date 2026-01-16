Άγριος καυγάς μεταξύ ανηλίκων μαθητριών, εκτυλίχθηκε χθες σε Γυμνάσιο στην Επαρχία Πάφου. Ο Λειτουργός Κλάδου Επικοινωνίας του Αρχηγείου Αστυνομίας, Χριστόδουλος Κόνσολος, μίλησε στην εκπομπή «Μεσημέρι και Κάτι» κάνοντας λόγο ότι το συμβάν έγινε κατά τη διάρκεια μαθήματος. Παράλληλα, ο Κόνσολος σημείωσε επίσης ότι συμμετείχαν και συγγενικά πρόσωπα στη συγκεκριμένη συμπλοκή. Επιπρόσθετα, μίλησε στην εκπομπή και ο Γιώργος Κουτσίδης, Αναπληρωτής Διευθυντής Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, υπογραμμίζοντας το επαναλαμβανόμενο φαινόμενο της σχολικής βίας.



Συμμετοχή συγγενικών προσώπων



Ο Κόνσολος δήλωσε αρχικά σχετικά με τη συγκεκριμένη συμπλοκή μεταξύ μαθητριών, ότι συνεχίστηκε και μετά τη λήξη των σχολικών μαθημάτων, ενώ «υπήρξε επίσης συμμετοχή συγγενικών προσώπων».

Φαινόμενα στην Κύπρο όπως η προαναφερόμενη συμπλοκή ο Κόνσολος δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «Δεν είναι κάτι καινούριο». Πρόσθεσε ακολούθως ότι «η ενδοσχολική βία είναι ένα σοβαρό παιδαγωγικό και κοινωνικό ζήτημα, το οποίο συχνά δεν περιορίζεται» εντός των σχολείων και αποκλειστικά μεταξύ των μαθητών.

«Ο ρόλος του σχολείου είναι καθοριστικός μέσω διαλόγου και καθοριστικής παρέμβασης» σημείωσε επίσης ο ίδιος.



Έξαρση παραβατικότητας, ειδικότερα στα Γυμνάσια

Ο Κουτσίδης επανέλαβε επίσης ότι τα περιστατικά βίας εντός σχολείων είναι συνηθισμένο φαινόμενο εδώ και χρόνια. Συγκεκριμένα, αποκάλεσε ως «έξαρση παραβατικότητας» αυτό το φαινόμενο.

«Είναι παγκύπρια αυτό που συμβαίνει και σχεδόν το 90% των περιστατικών εμφανίζεται στα Γυμνάσια της Κύπρου», υπογράμμισε στη συνέχεια.

Καταληκτικά, ο Κουτσίδης δήλωσε ότι «θα τιμωρούνται όσοι καταφεύγουν σε τέτοια μέσα»









