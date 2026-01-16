Νέο περιστατικό βίας σημειώθηκε σε σχολείο στη Λάρνακα, όταν μαθητής Γυμνασίου επιτέθηκε σε καθηγήτρια.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Συνομοσπονδίας Συνδέσμων Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης, Λοΐζο Κωνσταντίνου, η διαδικασία έχει πάρει την πορεία της, θα γίνει ότι προβλέπεται από τους κανονισμούς. Δεν θα εξετάσουμε καν εάν είχε δίκαιο ή άδικο να αντιδράσει, αντίδραση δεν είναι να χειροδικήσεις στον οποιονδήποτε, πόσω μάλλον σε εκπαιδευτικό».

Πρόσθεσε ότι «φτάσαμε στο σημείο να ασκηθεί βία. Έχω επικοινωνήσει σήμερα με τον πρόεδρο της ΟΕΛΜΕΚ μεταφέροντας του τη συμπάθεια μας. Καταδικάζω οποιαδήποτε μορφή βίας. Τους εκπαιδευτικούς, όποιο παράπονο και να έχει κάποιος μαθητής ή γονέας, μπορεί να κάνει καταγγελία αλλά σε καμιά περίπτωση δεν χειροδικεί κατά του εκπαιδευτικού».

