Την περαιτέρω αναβάθμιση των δορυφορικών της υποδομών στην Κύπρο σηματοδοτεί η παράδοση και εγκατάσταση δύο κεραιών VertexRSI Earth Station διαμέτρου 9 μέτρων στο Hellas‑Sat Kofinou Teleport, τον Νοέμβριο του 2025.

Οι νέες κεραίες ενισχύουν σημαντικά τις δυνατότητες του τηλεπικοινωνιακού κόμβου της Κοφίνου, προσφέροντας υψηλή ακρίβεια στόχευσης, αυξημένη αξιοπιστία και επιχειρησιακή ευελιξία για δορυφορικές υπηρεσίες επόμενης γενιάς.

Κύριες δυνατότητες

Υποστήριξη πολλαπλών ζωνών συχνοτήτων (C, Ku, Ka) , επιτρέποντας ευρύ φάσμα εφαρμογών, από τηλεοπτικές μεταδόσεις έως δορυφορικό internet υψηλών ταχυτήτων.

Υψηλή διαθεσιμότητα και ανθεκτικότητα , σχεδιασμένες για συνεχή λειτουργία 24/7, με αυστηρές προδιαγραφές ακρίβειας και αξιοπιστίας.

Ενισχυμένες υπηρεσίες τηλεμετρίας, παρακολούθησης και ελέγχου (TT&C) για γεωστατικούς και μη γεωστατικούς δορυφόρους.

Υποστήριξη κρίσιμων επικοινωνιών , συμπεριλαμβανομένων κυβερνητικών, αμυντικών, ναυτιλιακών και αεροπορικών εφαρμογών.

Δυνατότητα φιλοξενίας διεθνών πελατών, καθιστώντας την Κύπρο στρατηγικό κόμβο δορυφορικών επικοινωνιών στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η εγκατάσταση των δύο VertexRSI 9m κεραιών ενισχύει τον ρόλο του Kofinou Teleport ως βασικής πύλης δορυφορικής συνδεσιμότητας, αυξάνοντας τη γεωστρατηγική αξία της Κύπρου στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και της διαστημικής υποδομής.



