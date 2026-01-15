«Ντυμένο στα μαύρα» το Λύκειο Ακροπόλεως της επαρχίας Λευκωσίας, αφού ο Σύνδεσμος Ελλήνων Διευθυντών Μέσης Εκπαίδευσης, δημοσιοποίησε ανάρτηση ότι έφυγε από τη ζωή η διευθύντριά του, Θεούλα Ερωτοκρίτου.



Η αυτούσια ανάρτηση:

«Η Θεούλα Ερωτοκρίτου υπήρξε μια ξεχωριστή παιδαγωγική φυσιογνωμία. Υπηρέτησε τη δημόσια εκπαίδευση με συνέπεια, ήθος και βαθιά αίσθηση ευθύνης, αφήνοντας ισχυρό ανθρώπινο και εκπαιδευτικό αποτύπωμα στο σχολείο και στη σχολική κοινότητα που υπηρέτησε. Η παρουσία της χαρακτηριζόταν από σεμνότητα, καθαρή σκέψη και ουσιαστική φροντίδα για τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και το δημόσιο σχολείο», αναφέρει χαρακτηριστικά.



