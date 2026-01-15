Σε υπερχείλιση οδηγήθηκε το Φράγμα του Σαϊττά της επαρχίας Λεμεσού έπειτα από τις έντονες και παρατεταμένες βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών.



Η στάθμη του νερού όπως δείτε και στο πιο κάτω βίντεο δημοσιευμένο από τον Γιαννάκη Πασιουρτίδη στη σελίδα ΚΑΙΡΟΦΙΛΟΙ ΚΥΠΡΟΥ, αυξήθηκε σημαντικά.



Δείτε την εντυπωσιακή υπερχείλιση του Φράγματος του Σαϊττα:







