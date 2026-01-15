«Τα αναφερόμενα περιστατικά δεν αντικατοπτρίζουν τη συνολική εικόνα της Αγίας Νάπας. Μηδενική ανοχή σε παράνομες πρακτικές και περιστατικά παρενόχλησης» δηλώνει ο Δήμαρχος κ. Χρίστος Ζαννέττου.

Αναφορικά με τον σάλο που προέκυψε σε σχέση με το ντοκιμαντέρ του βρετανικού καναλιού Channel 4, το οποίο κάνει αναφορά σε παράνομες και απαράδεκτες συνθήκες εργασίας και διαμονής, καθώς και σε περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης εις βάρος νεαρών Βρετανίδων εργαζομένων στην Αγία Νάπα, ο Δήμος Αγίας Νάπας, διά του Δημάρχου κ. Χρίστου Ζαννέττου, καταδικάζει απερίφραστα την ύπαρξη τέτοιων μεμονωμένων περιστατικών, τα οποία σε καμία περίπτωση δεν αντικατοπτρίζουν τη συνολική εικόνα της περιοχής.

Η Αγία Νάπα αποτελεί έναν διεθνή τουριστικό προορισμό, ο οποίος φιλοξενεί εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο και λειτουργεί με σεβασμό στη νομιμότητα, στα ανθρώπινα δικαιώματα και στην αξιοπρέπεια όλων των εργαζομένων, καθώς και με σεβασμό προς τους επισκέπτες.

Ο Δήμος έχει ήδη αποστείλει επιστολές προς όλα τα αρμόδια Υπουργεία, το Υφυπουργείο Τουρισμού και τις Αρμόδιες Αρχές, έτσι ώστε να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες. Παράλληλα, ο Δήμαρχος βρίσκεται σε επικοινωνία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, καθώς και με τον Αρχηγό της Αστυνομίας, με στόχο τη διερεύνηση του θέματος και τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων.

