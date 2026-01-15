Αναφορές για άθλιες συνθήκες εργοδότησης και στέγασης, ως επίσης και περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης σε βάρος νεαρών Βρετανίδων, οι οποίες - μέσω συγκεκριμένου γραφείου - έρχονται για να εργαστούν στην Αγία Νάπα, περιλαμβάνονται σε ντοκιμαντέρ του Channel 4.

Μιλώντας στο ΡΙΚ, ο Δήμαρχος Αγίας Νάπας Χρίστος Ζανέτου, δεν απέκλεισε ότι υπάρχουν τέτοια μεμονωμένα φαινόμενα, τα οποία όπως τόνισε, δεν αποτυπώνουν την συνολική εικόνα της περιοχής. Σημείωσε πως η Αγία Νάπα είναι ένας διεθνής τουριστικός προορισμός, με εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες.

Υπογράμμισε ότι θα υπάρξει επικοινωνία με τον υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και με τον Αρχηγό Αστυνομίας, ώστε να διερευνηθεί ποιές είναι αυτές οι μεμονωμένες επιχειρήσεις που παρανομούν και να ληφθούν μέτρα.

Είπε ακόμη ότι από πλευράς του, ο Δήμος θα εντοπίσει τα ακατάλληλα υποστατικά όπου φιλοξενείται εποχικό προσωπικό, ώστε να γίνουν οι σχετικές καταγγελίες και το ζήτημα να επιλυθεί.

Υπό κάλυψη δημοσιογράφος Channel 4, ταξίδεψε στην Κύπρο στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης και με κρυφές κάμερες κατέγραψε τα τεκταινόμενα στην περιοχή.

Στο ντοκιμαντέρ σημειώνει - μεταξύ άλλων - ότι ιδιοκτήτες νυχτεριών κέντρων στην Αγία Νάπα, πρότειναν και στην ίδια εργασία, με σεξουαλικά ανταλλάγματα.

Αναφέρει ότι σε πολλές περιπτώσεις, νεαρές από τη Βρετανία αμείβονται ελάχιστα, χωρίς να γνωρίζουν ότι εργοδοτούνται παράνομα, και δέχονται απειλές.

Η δημοσιογράφος σημειώνει πως τα συγκεκριμένα γεγονότα συμβαίνουν και σε άλλες περιοχές της Ευρώπης.

