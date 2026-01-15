Τα Cyprus Eating Awards, ο σημαντικότερος και μακροβιότερος γαστρονομικός θεσμός της Κύπρου, επιστρέφουν και το 2025 για να επιβραβεύσουν, για ακόμη μία χρονιά, τα κορυφαία εστιατόρια και τους ανθρώπους που διαμορφώνουν τη σύγχρονη γαστρονομική ταυτότητα του νησιού.



