Οι εκδηλώσεις που προγραμματίζονταν να διεξαχθούν το Σάββατο, 17 Ιανουαρίου 2026, στο Κυπριακό Μουσείο, στο πλαίσιο της ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ από την Κύπρο το πρώτο εξάμηνο του 2026, αναβάλλονται λόγω της κήρυξης δημόσιου πένθους για τον θάνατο του πρώην Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Γιώργου Βασιλείου, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Τμήμα Αρχαιοτήτων του Υφυπουργείου Πολιτισμού.

Νέα ημερομηνία για τη διεξαγωγή των εκδηλώσεων θα ανακοινωθεί προσεχώς, καταλήγει η ανακοίνωση.

