Εκδήλωση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ στην κατεχόμενη Λευκωσία από Ιρανούς που διαμένουν στα κατεχόμενα, με στόχο την έκφραση αλληλεγγύης προς τις αντικαθεστωτικές κινητοποιήσεις που λαμβάνουν χώρα στο Ιράν.

Η συγκέντρωση οργανώθηκε στον τερματικό σταθμό λεωφορείων στην κατεχόμενη Λευκωσία. Τον κύριο όγκο των διαδηλωτών αποτελούσαν Ιρανοί φοιτητές που σπουδάζουν στα κατεχόμενα, ενώ στην εκδήλωση συμμετείχαν μέλη της νεολαίας του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος (ΡΤΚ), καθώς και άλλοι Τουρκοκύπριοι.

Κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης, στην οποία συμμετείχαν εκατοντάδες άτομα, ακούστηκαν συνθήματα κατά της ιρανικής κυβέρνησης και υπέρ των ατομικών ελευθεριών, ενώ τιμήθηκε η μνήμη όσων έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των ταραχών στο Ιράν.

Διαβάστε επίσης: Τραμπ: «Σταμάτησαν οι σκοτωμοί στο Ιράν» μετά την καταστολή των διαδηλώσεων

Πηγή: ΚΥΠΕ