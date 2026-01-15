Ασθενής ψηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή, ενώ ασθενής χαμηλή πίεση αναμένεται πρόσκαιρα από το Σάββατο. Από την Κυριακή και μετά, το νησί θα επηρεάζεται από ψυχρή αέρια μάζα.

Το απόγευμα, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος με τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως θαλάσσιοι και παροδικά μεταβλητοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Απόψε, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί και στα βόρεια παράλια νοτιοανατολικοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 3 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 6 στα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 9 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και γύρω στους μηδέν βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά θα σχηματιστεί παγετός.

Αύριο, αρχικά θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, ωστόσο προοδευτικά ο καιρός θα καταστεί κυρίως συννεφιασμένος με μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά, τα δυτικά και τα βόρεια. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους, ενδέχεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν μεταβλητοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ, για να καταστούν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, της ίδιας έντασης. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 16 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 18 στα παράλια και γύρω στους 6 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το Σάββατο, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους αναμένεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο.

Την Κυριακή, ο καιρός θα παραμείνει κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές. Στα ψηλότερα ορεινά αναμένεται χιονόπτωση. Τη Δευτέρα, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και σταδιακά κυρίως συννεφιασμένος, ενώ δεν αποκλείεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές αλλά και χιόνι στα ψηλότερα ορεινά.

Η θερμοκρασία μέχρι την Κυριακή θα σημειώσει αισθητή πτώση και τη Δευτέρα μη αξιόλογη μεταβολή, για να κυμανθεί πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.