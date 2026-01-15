Μια εικόνα από το παρελθόν φαίνεται να ζωντανεύει ξανά στους κυπριακούς ουρανούς, καθώς για πρώτη φορά μετά τη δεκαετία του 1990 καταγράφηκε παρουσία περισσότερων από 40 γυπών. Την εξέλιξη αυτή αναδεικνύει σε ανάρτησή του το BirdLife Cyprus, κάνοντας λόγο για ένα ιδιαίτερα ενθαρρυντικό σημάδι ότι οι πολυετείς δράσεις προστασίας και ενίσχυσης του πληθυσμού του εμβληματικού αυτού αρπακτικού αρχίζουν επιτέλους να αποδίδουν.

Σύμφωνα με την οργάνωση, η αυξημένη παρουσία των γυπών δεν είναι τυχαία. Αντιθέτως, αποτελεί το αποτέλεσμα μιας συνεχούς, συντονισμένης και πολυεπίπεδης προσπάθειας που εξελίσσεται εδώ και χρόνια στο πεδίο. Καθοριστικό ρόλο διαδραματίζουν οι ομάδες ανίχνευσης δηλητηριασμένων δολωμάτων, οι οποίες εργάζονται συστηματικά για την απομάκρυνση δηλητηρίων από την ύπαιθρο, καθώς και οι δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των κτηνοτρόφων. Παράλληλα, έχουν υλοποιηθεί προγράμματα μεταφοράς και απελευθέρωσης γυπών, ενώ η παρακολούθηση των πουλιών με πομπούς GPS επιτρέπει τη συνεχή καταγραφή της πορείας και της επιβίωσής τους, ενισχύοντας την ουσιαστική προστασία τους στο φυσικό περιβάλλον.

Ωστόσο, το BirdLife Cyprus υπογραμμίζει ότι η πρόοδος αυτή παραμένει εύθραυστη. Η περαιτέρω μείωση της χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων εξακολουθεί να είναι ζωτικής σημασίας, όπως και η βελτίωση του δικτύου διανομής της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου, ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Οι απώλειες γυπών από ηλεκτροπληξία, ιδιαίτερα σε πασσάλους μεσαίας τάσης, εξακολουθούν να καταγράφονται και συνιστούν μία από τις σοβαρότερες απειλές για το είδος.

Όπως τονίζεται χαρακτηριστικά, παρά τα θετικά βήματα, τίποτα δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένο. Η δηλητηρίαση και η υψηλή θνησιμότητα από το ηλεκτρικό δίκτυο παραμένουν υπαρκτοί και άμεσοι κίνδυνοι. Η προστασία του γύπα απαιτεί σταθερή δέσμευση, συνέπεια και άμεση δράση από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, με ιδιαίτερη έμφαση στην ευθύνη της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου να προχωρήσει χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις στις αναγκαίες παρεμβάσεις που θα αποτρέψουν νέες ηλεκτροπληξίες.

Οι γύπες μπορεί να επιστρέφουν στους κυπριακούς ουρανούς, όμως το μέλλον τους παραμένει άρρηκτα συνδεδεμένο με τη βούληση της κοινωνίας και των αρμόδιων αρχών να συνεχίσουν τις προσπάθειες με την ίδια αποφασιστικότητα. Η εικόνα των μεγάλων αυτών πουλιών να πετούν ξανά πάνω από την Κύπρο είναι ένα μήνυμα ελπίδας, αλλά και μια υπενθύμιση ότι η προστασία της άγριας ζωής δεν τελειώνει ποτέ.

