Στις φλόγες τυλίχθηκαν σήμερα τα ξημερώματα δύο αυτοκίνητα στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής, Ανδρέα Κεττή, γύρω στις τέσσερις τα ξημερώματα, ξέσπασε πυρκαγιά σε δυο ιδιωτικά οχήματα τα οποία βρισκόταν σταθμευμένα σε ανοικτό χώρο στάθμευσης έξω από την οικία του ιδιοκτήτη στην Επισκοπή.

Από την πυρκαγιά και τα δυο οχήματα έπαθαν εκτεταμένες ζημιές.

Για τη κατάσβεση της πυρκαγιάς έγινε χρήση σωλήνων νερού και αναπνευστικές συσκευές.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται.