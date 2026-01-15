Η Αστυνομία διερευνά υπόθεση απόπειρας φόνου σε βάρος 35χρονου, η οποία διαπράχθηκε χθες βράδυ στη Λάρνακα.

Μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν γύρω στις οκτώ χθες βράδυ, σε περιοχή του χωριού Κιτίου, μετά από πληροφορίες για εντοπισμό κηλίδων αίματος σε πεζοδρόμιο χώρου στάθμευσης.

Την ίδια ημέρα, λίγο αργότερα, λήφθηκε πληροφορία από το Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, ότι άνδρας ηλικίας 35 ετών μεταφέρθηκε για περίθαλψη, φέροντας τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο.

Ο 35χρονος έφερε τραύμα στην αριστερή κνήμη, βαθύ τραύμα στη δεξιά ωμοπλάτη, καθώς και τραύματα στο δεξί χέρι.

Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης, ενώ οι εξετάσεις στη σκηνή συνεχίζονταν, διερχόμενο ύποπτο όχημα, για το οποίο υπήρχαν πληροφορίες ότι μετέφερε τον τραυματία στο Νοσοκομείο, ανακόπηκε από μέλη της Αστυνομίας για έλεγχο.

Το όχημα οδηγούσε άνδρας ηλικίας 38 ετών, με συνοδηγό γυναίκα ηλικίας 41 ετών. Ανακρινόμενος προφορικά, ο 38χρονος παραδέχθηκε ότι είχε τραυματίσει τον 35χρονο με τη χρήση μαχαιριού.

Από περαιτέρω εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι ο 38χρονος διαμένει παράνομα στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας και συνελήφθη για το αυτόφωρο αδίκημα της παράνομης παραμονής.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών στη σκηνή, εντοπίστηκε στον χώρο στάθμευσης ένα μαχαίρι, το οποίο παραλήφθηκε ως τεκμήριο.

Επιπρόσθετα, διαφάνηκε ότι το όχημα που οδηγούσε ο φερόμενος δράστης ανήκε στο θύμα και ότι ο ίδιος μετέφερε τον τραυματία στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας.

Ο τραυματίας νοσηλεύεται στο χειρουργικό τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας, με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται σοβαρή αλλά εκτός κινδύνου.

Ο 38χρονος συνελήφθη βάσει δικαστικού εντάλματος και τέθηκε υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Το ΤΑΕ Λάρνακας συνεχίζει τις εξετάσεις.