Η Ιερά Σύνοδος άναψε το «πράσινο φως» για τη σύνταξη ειδικών ύμνων που θα αναφέρονται στο Κυπριακό, υιοθετώντας σχετική εισήγηση του Αρχιεπισκόπου.

Όπως δήλωσε ο αρχιμανδρίτης Γεώργιος Χριστοδούλου μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης, τα μέλη της Συνόδου ενέκριναν ομόφωνα την πρόταση για τη δημιουργία ικετευτικών ύμνων, οι οποίοι θα είναι άμεσα συνδεδεμένοι με το εθνικό ζήτημα. Οι ύμνοι αυτοί αναμένεται να ενταχθούν στη λατρευτική ζωή της Εκκλησίας.

Οι ύμνοι αυτοί όπως σημείωσε, θα προστεθούν στις τρεις στάσεις των Εγκωμίων της Μεγάλης Παρασκευής, με την απόφαση της Ιεράς Συνόδου να ήταν ομόφωνη.

Το θέμα σχολίασε ο Θεολόγος Θεόδωρος Κυριακού στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο». Όπως ανέφερε, ουσιαστικά αποδυναμώνονται τα εγκώμια της Μεγάλης Παρασκευής, «σαν να λέμε ότι τα εγκώμια δε μας καλύπτουν, ενώ ψάλλονται έχουν ένα χαρακτήρα αναστάσιμο. Αυτός ο χαρακτήρας δε μας καλύπτει και θα μας καλύπτουν οι ύμνοι του Κυπριακού; Αν είναι δυνατόν, τι άλλο θα ακούσουμε». Συνέχισε λέγοντας ότι, «Η αντίδραση του κόσμου θα είναι μεγάλη»

