Προβλήματα παρουσιάζονται με το λογισμικό του ΓεΣΥ, όπως ανέφερε στην εκπομπή του ΣΙΓΜΑ «Πρωτοσέλιδο», η Δρ. Μαίρη Αβραμίδου, Πρόεδρος της Κυπριακής εταιρείας Προσωπικών Ιατρών.

Όπως είπε, τα πρώτα πέντε χρόνια δεν παρουσιάζονταν προβλήματα, παρά μόνο σπάνια, ωστόσο, από τον Οκτώβριο του 2024, αντιμετωπίζονται συχνά προβλήματα με αποτέλεσμα να ταλαιπωρείται τόσο ο γιατρός όσο και ο ασθενής.

Τόνισε ότι το ζήτημα είναι να μην κινδυνεύσουν οι ασθενείς, εξαιτίας των προβλημάτων που αντιμετωπίζονται.

Σημείωσε μάλιστα και το παράδοξο ότι μετά το απόγευμα όλα λειτουργούν θαυμάσια, όπως χαρακτηριστικά είπε.

«Το λογισμικό λειτουργεί με μεγάλες ταχύτητες τα βράδια που καθόμαστε», είπε.

Ανέφερε πως ακούγονται ψίθυροι ότι από τον Οκτώβριο του 2024 δόθηκε η διαχείριση του συστήματος σε μία άλλη εταιρεία και από τότε δημιουργήθηκαν τα προβλήματα.

Σχετικά με το ζήτημα, όπως αναφέρθηκε, έγιναν συσκέψεις στο Υπουργείο Υγείας.

«Έχουμε κάνει ένα λογισμικό, το οποίο πραγματικά ήταν πολύ πρωτοποριακό σε όλη την Ευρώπη. Ένα πάρα πολύ καλό σύστημα, λειτουργούσε άψογα τα πρώτα πέντε χρόνια και είμαστε πάρα πολύ περήφανοι γι' αυτό πραγματικά», σημείωσε.

Σύσκεψη στο Υπ. Υγείας

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΡΙΚ, ο επικεφαλής της διεύθυνσης πληροφορικής του ΟΑΥ, Μάριος Τζιακούρης, ανέφερε πως πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα σύσκεψη στο Υπουργείο Υγείας σχετικά με τα προβλήματα που παρατηρούνται.

Κατά τη σύσκεψη με την ανάδοχο εταιρεία του λογισμικού, ο υπουργός Υγείας απαίτησε την επίλυση του προβλήματος.

Ο κ. Τζιακούρης, ανέφερε ότι η ανάδοχος εταιρεία ενημέρωσε πως έχει εντοπιστεί το πρόβλημα και έχει ετοιμαστεί σχετική αναβάθμιση του λογισμικού, ώστε το πρόβλημα να επιλυθεί περί τις αρχές την επόμενης εβδομάδας.

Πρόσθεσε πως εφαρμόζονται και κάποιες ενδιάμεσες λύσεις, ώστε να καταστήσουν το σύστημα λειτουργικότερο αυτές τις μέρες.