Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε σε πτήση με προορισμό την Αθήνα, η οποία αναγκάστηκε να επιστρέψει εκτάκτως στο αεροδρόμιο της Λάρνακας, περίπου 45 λεπτά μετά την απογείωσή της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αεροσκάφος απογειώθηκε από τη Λάρνακα στις 18:03, ωστόσο περίπου 45 λεπτά αργότερα, στις 18:47 τοπική ώρα, επέστρεψε πίσω μετά την εμφάνιση προβλήματος κατά τη διάρκεια της πτήσης. Μαρτυρία επιβαίνουσας που επικοινώνησε με το SigmaLive ανέφερε ότι εντός της καμπίνας υπήρχε έντονη μυρωδιά καμένου, προκαλώντας αναστάτωση στους επιβάτες.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, το αεροσκάφος κατέβηκε απότομα, από τα 27.000 πόδια στα 10.000 πόδια, ενώ στη συνέχεια έπεσαν οι μάσκες οξυγόνου.

Ακολούθως, οι επιβάτες αποβιβάστηκαν κανονικά στο αεροδρόμιο Λάρνακας και σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, μεταφέρθηκαν σε άλλο αεροσκάφος, για την πτήση προς Αθήνα.

