Αυτούσια η πρόγνωση του καιρού:

Ασθενής ψηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα καταστεί μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 2 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 4 στα νότια και στα ανατολικά παράλια, γύρω στους 7 στα δυτικά και στα βόρεια παράλια και στους μείον 3 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Στα ορεινά και στα ημιορεινά αναμένεται να σχηματιστεί παγετός, χωρίς να αποκλείεται και σε υπήνεμες περιοχές του εσωτερικού.

Αύριο, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο μετά το μεσημέρι θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα καταστεί ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 15 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 17 στα παράλια και στους 6 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου αρχικά τοπικά θα παρατηρείται παγετός.

Αύριο βράδυ, θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.Την Παρασκευή ο καιρός θα καταστεί σταδιακά μέχρι το απόγευμα κυρίως συννεφιασμένος και ενδέχεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά.

Το Σάββατο και την Κυριακή ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα συννεφιασμένος και αναμένονται μεμονωμένες βροχές, κυρίως στο δυτικό μισό του νησιού, ενώ στις υψηλότερες κορυφές του Τροόδους αναμένεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο.

Η θερμοκρασία την Παρασκευή δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, ενώ μέχρι την Κυριακή αναμένεται αισθητή πτώση, για να κυμανθεί πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

Το ύψος του χιονιού στη Χιονίστρα, κατά την ώρα έκδοσης του δελτίου, ήταν 30 εκατοστά.

