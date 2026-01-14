Σε εθελοντική απόσυρση από την κυπριακή αγορά έχει προβεί κατασκευαστής ηλεκτρονικής συσκευής, καθώς αυτή δεν πληροί τις ουσιώδεις απαιτήσεις της οδηγίας για την Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα, σύμφωνα με το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών.

Πρόκειται, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Τμήματος για ηλιακό αναστροφέα δικτύου, με εμπορική επωνυμία AZZURRO ZCS, μοντέλο AZZURRO 1PH 3000TL-V3, με χώρα κατασκευής την Κίνα, διανομέα την Conercon Energy Solutions Ltd και κατασκευαστή την Zucchetti Centro Sistemi S.p.A.

Το Τμήμα συνιστά την αντικατάσταση του προϊόντος, παρόλο που αυτή δεν είναι αναγκαία.

Σημειώνεται ότι το προϊόν θα πρέπει να επιστραφεί στο διανομέα, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την αποτελεσματική και αποδοτική εκτέλεση της απόσυρσης.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τον περί Ορισμένων Πτυχών που αφορούν τις Συμβάσεις για τις Πωλήσεις Αγαθών Νόμο του 2021, σε περίπτωση αγοράς μη συμμορφούμενου προϊόντος, ο καταναλωτής δικαιούται αρχικά δωρεάν επισκευή ή αντικατάστασή του. Σημειώνεται επίσης πως η υποχρέωση επισκευής ή αντικατάστασης των αγαθών περιλαμβάνει την αφαίρεση των μη συμμορφούμενων αγαθών και την εγκατάσταση των υποκατάστατων αγαθών ή των επισκευασθέντων αγαθών ή την ανάληψη των δαπανών της εν λόγω αφαίρεσης και εγκατάστασης.

Σε περίπτωση που η επισκευή ή αντικατάσταση δεν είναι εφικτή, τότε ο καταναλωτής έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση (δηλαδή να τερματίσει τη σύμβαση και να ζητήσει επιστροφή των χρημάτων που έχει καταβάλει).

Υπενθυμίζεται ότι τα πιο πάνω δικαιώματα ισχύουν για περίοδο 2 ετών από την αρχική παράδοση του προϊόντος στον καταναλωτή και ότι την αποκλειστική ευθύνη έναντι του καταναλωτή έχει πάντα ο τελικός πωλητής.

Στην περίπτωση που ο πωλητής αρνείται να ανταποκριθεί στα πιο πάνω δικαιώματα του καταναλωτή, καλείται ο καταναλωτής να υποβάλει γραπτώς το παράπονο του μέσω της ιστοσελίδας της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει σημείο πώλησης τέτοιου προϊόντος ή χρειάζεται επιπρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις να επικοινωνεί με το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών στα τηλέφωνα 22800514 και 22800522 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή στο φαξ 22348202.

Πηγή: ΚΥΠΕ