Το ερχόμενο Σάββατο στις 17 Ιανουαρίου θα τελεστεί η κηδεία του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας, Γιώργου Βασιλείου, ο οποίος απεβίωσε χθες σε ηλικία 94 ετών.

Σύμφωνα με την αγγελία, η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί από τον Ιερό Ναό Της Του Θεού Σοφίας στο Στρόβολο, η ώρα 13:00 το μεσημέρι.

Η οικογένεια θα δέχεται συλληπητήρια στην εκκλησία από τις 11:30.

H ταφή θα γίνει στο Δημοτικό Κοιμητήριο Αγλαντζιάς, ενώ η σορός θα βρίσκεται για λαϊκό προσκύνημα στην εκκλησία την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου από τις 10:00 το πρωί μέχρι τις 17:00 το απόγευμα.

Αντί στεφάνων, η οικογένεια παρακαλεί όπως γίνονται εισφορές:

Στο Ανακουφιστικό Ίδρυμα «Αροδαφνούσα»

Στην Παγκύπρια Οργάνωση Νεφροπαθών

Στο ΣΠΑΒΟ