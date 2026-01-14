Η Ευρώπη πρέπει να επενδύσει στο μέλλον της, δήλωσε την Τετάρτη ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής Νικόδημος Δαμιανού, σημειώνοντας παράλληλα ότι η ψηφιακή ανταγωνιστικότητα, η έρευνα, η καινοτομία και το διάστημα δεν είναι απομονωμένοι τομείς· αποτελούν τον πυρήνα της στρατηγικής μας για βιώσιμη ανάπτυξη, ανθεκτικότητα και στρατηγική αυτονομία.

Ο κ. Δαμιανού, ο οποίος μιλούσε σε διαπιστευμένους στην ΕΕ δημοσιογράφους που επισκέπτονται αυτές τις μέρες την Κύπρο, παρουσίασε τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας για την ψηφιακή πολιτική, την έρευνα και το διάστημα.

«Καθώς η Κύπρος αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ερχόμαστε αντιμέτωποι με μια περίοδο αυξανόμενων γεωπολιτικών πιέσεων, ραγδαίων τεχνολογικών αλλαγών και εντεινόμενου παγκόσμιου ανταγωνισμού», ανέφερε.

«Η Ευρώπη καλείται να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της, να θωρακίσει την ψηφιακή και τεχνολογική της κυριαρχία και να προετοιμάσει την Ένωση για τις προκλήσεις ενός ολοένα πιο ασταθούς διεθνούς περιβάλλοντος, παραμένοντας ταυτόχρονα ανοικτή στον κόσμο και πιστή στις αξίες της», τόνισε ο Υφυπουργός.

Ο κ. Δαμιανού σημείωσε ότι «το μήνυμα είναι σαφές: η Ευρώπη πρέπει να επενδύσει στο μέλλον της. Η ψηφιακή ανταγωνιστικότητα, η έρευνα, η καινοτομία και το διάστημα δεν είναι απομονωμένοι τομείς· αποτελούν τον πυρήνα της στρατηγικής μας για βιώσιμη ανάπτυξη, ανθεκτικότητα και στρατηγική αυτονομία».

Μετά την παρουσίαση του σημερινού πλαισίου και της γενικής κατεύθυνσης για να επιτευχθεί η στρατηγική αυτονομία, ο κ. Δαμιανού επικέντρωσε στους τρεις βασικούς πυλώνες που θα βασιστεί η Κυπριακή Προεδρία, με πρώτο πυλώνα την ενίσχυση των ψηφιακών ικανοτήτων και της τεχνολογικής ηγεσίας της Ευρώπης, «με επενδύσεις σε σύγχρονες ψηφιακές υποδομές, ασφαλή συνδεσιμότητα, τεχνητή νοημοσύνη και αναδυόμενες τεχνολογίες, πλήρως ευθυγραμμισμένες με τις ευρωπαϊκές αξίες.» Επιπλέον, ανέφερε την ανάγκη για εξασφάλιση της χρηματοδότησης του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Δεύτερος πυλώνας, σύμφωνα με τον Υφυπουργό είναι «η θωράκιση της κυβερνοανθεκτικότητας και τη δημιουργία ενός ασφαλούς ψηφιακού οικοσυστήματος. Οι κυβερνοαπειλές αυξάνονται και επηρεάζουν πλέον άμεσα την εθνική ασφάλεια και τις κρίσιμες υποδομές».

«Προτεραιότητά μας είναι η προστασία των δικτύων, η ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας για την κυβερνοασφάλεια και η δημιουργία ενός ασφαλούς διαδικτυακού περιβάλλοντος, ιδιαίτερα για τα παιδιά και τους νέους», επισήμανε.

Τρίτος πυλώνας, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι «η ενεργοποίηση της ψηφιακής διπλωματίας και των στρατηγικών συνεργασιών. Η στρατηγική αυτονομία δεν σημαίνει απομόνωση».

«Σε έναν διασυνδεδεμένο κόσμο, οι ψηφιακές συνεργασίες με αξιόπιστες τρίτες χώρες είναι κρίσιμες για την ασφάλεια, την ανταγωνιστικότητα και τη διαμόρφωση παγκόσμιων προτύπων», είπε.

Σύμφωνα με τον κ. Δαμιανού, η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης δεν περιορίζεται μόνο στον ψηφιακό τομέα, αλλά η έρευνα και η καινοτομία αποτελούν θεμέλιο λίθο της οικονομικής ανθεκτικότητας και της τεχνολογικής πρωτοπορίας. «Στόχος μας είναι η ενίσχυση ολόκληρου του οικοσυστήματος καινοτομίας, η άρση των ανισοτήτων μεταξύ κρατών-μελών και η στήριξη νεοφυών επιχειρήσεων και ΜΜΕ,» τόνισε ο κ. Δαμιανού.

«Ιδιαίτερη έμφαση δίνουμε στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής ικανότητας στην τεχνητή νοημοσύνη, στις υποδομές δεδομένων και υπερυπολογιστών, καθώς και στη διασύνδεση της τεχνολογίας με την επιστημονική αριστεία», πρόσθεσε.

«Τέλος, το διάστημα αποτελεί το επόμενο τεχνολογικό σύνορο για την Ευρώπη. Θα εργαστούμε για τη βιωσιμότητα και την ασφάλεια των ευρωπαϊκών διαστημικών προγραμμάτων, με προβλέψιμη χρηματοδότηση και εναρμονισμένο πλαίσιο για την καινοτομία, την κυβερνοασφάλεια και τη βιωσιμότητα στον τομέα του διαστήματος», σημείωσε.

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων για τις πιέσεις από τις ΗΠΑ στο κομμάτι της εφαρμογής της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στις μεγάλες πλατφόρμες, ο Δαμιανού τόνισε ότι ακολουθώντας πλήρως τις εκθέσεις Ντράγκι και Λέτα, η Ευρώπη έχει εισέλθει σε μια περίοδο πραγματισμού.

«Δεν πρόκειται για επίθεση στο ρυθμιστικό μας καθεστώς και περιβάλλον. Δεν πρόκειται για την τεχνολογία των ΗΠΑ ή της Ευρώπης, πρόκειται για τη δημιουργία ενός πλαισίου στο οποίο όλοι όσοι θέλουν να προσφέρουν αυτές τις υπηρεσίες πρέπει να συμμορφώνονται με τον ίδιο νόμο», εξήγησε.

«Ψηφιακή κυριαρχία δεν σημαίνει προστατευτισμός,» πρόσθεσε ο Υφυπουργός, δείχνοντας στην ανάγκη για αλλαγή κατεύθυνσης και για περισσότερη αυτονομία. «Το 80% του ευρωπαϊκού cloud εξυπηρετείται από οντότητες εκτός ΕΕ - δεν πρόκειται για αποκλεισμό κανενός και οι ΗΠΑ έχουν να κάνουν με αυτόν τον διάλογο», ανέφερε.

