Ανοικτοί μόνο για οχήματα με κίνηση και στους τέσσερις τροχούς ή εφοδιασμένα με αντιολισθητικές αλυσίδες, είναι γύρω στις 10.30 πριν το μεσημέρι της Τετάρτης, οι δρόμοι που οδηγούν στο Τρόοδος και ειδικότερα οι δρόμοι Πλατρών-Τροόδους, Καρβουνά-Τροόδους, Προδρόμου-Τροόδους, και Πεδουλά-Προδρόμου, αφού λόγω χιονόπτωσης και παγετού το οδόστρωμα έχει καταστεί ολισθηρό.

Κατολισθήσεις πετρών και όγκων χώματος έχουν σημειωθεί στους πιο κάτω δρόμους:

Καλοπαναγιώτη – Μουτουλλά – Πεδουλά

Κακοπετριάς – Καρβουνά

Πεδουλά – Κύκκου – Κάμπου

Κύκκου – Τσακκίστρας

Κάμπου – Ορκόντα – Κάτω Πύργου

Την ίδια ώρα, ανοικτοί για όλα τα οχήματα, ωστόσο ολισθηροί λόγω ελαφριάς χιονόπτωσης ή και παγετού είναι οι δρόμοι Προδρόμου-Λεμύθου και Κακοπετριάς-Pinewood-Πεδουλά.

Στο υπόλοιπο οδικό δίκτυο στις αστικές περιοχές, καθώς και στους αυτοκινητοδρόμους, δεν παρουσιάζεται οποιοδήποτε ιδιαίτερο πρόβλημα.

Η Αστυνομία συστήνει προσοχή σε όσους θα διακινούνται στο οδικό δίκτυο, που καλούνται να τηρούν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και τα σήματα τροχαίας, για αποφυγή οδικών συγκρούσεων.

Την ίδια ώρα σύμφωνα με την Αστυνομία λόγω κατολισθήσεων πετρών και όγκων χώματος, στην περιοχή Κάμπου, ο δασικός αγροτικός δρόμος Ξυσταρούδας – Κομιτητζιής, είναι κλειστός για όλα τα οχήματα.

