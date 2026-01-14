Ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Αμμοχώστου έλαβε αποφάσεις για αύξηση της παραγωγικότητας και παραλαβή οφειλόμενων χρημάτων, μεταξύ των οποίων η σύνδεση οφειλών με τις αιτήσεις αδειοδότησης και η εισαγωγή τεχνητής νοημοσύνης. Όπως ανέφερε στο ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος του ΕΟΑ Αμμοχώστου Γιάννης Καρούσος «το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού αποφάσισε την σύνδεση οφειλών προς τον ΕΟΑ με τις αιτήσεις πολεοδομίας και άδειες οικοδομών».

Η απόφαση, συνέχισε, προνοεί ότι δεν θα εξετάζεται η αίτηση προσώπου ή εταιρείας για έκδοση πολεοδομικής άδειας για ανέγερση κατοικίας ή τουριστικού συγκροτήματος, σε περίπτωση που οφείλεται οποιοδήποτε ποσό σε Υπηρεσίες του ΕΟΑ, δηλαδή νερό ή αποχετευτικό.

Εξήγησε πως «όταν ο Οργανισμός παραλαμβάνει μια αίτηση για αδειοδότηση μετά από σχετικό έλεγχο, θα διαπιστώνεται κατά πόσον ένα πρόσωπο ή μια εταιρεία έχουν οφειλές προς τον ΕΟΑ. Στη συνέχεια θα ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος ότι έχει οφειλές προκειμένου να τακτοποιήσει τα χρέη του ώστε να προχωρήσει η εξέταση της αίτησης του».

Δεν είναι σωστό, συνέχισε ο κ. Καρούσος «να χρωστούν χρήματα στον ΕΟΑ μεγάλοι επιχειρηματίες, να υποβάλουν αιτήσεις αδειοδότησης για ανέγερση κτιρίων και να μην τακτοποιούν τις οφειλές τους».

Πρόσθεσε ότι «τον Δεκέμβριο το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΑ ενέκρινε ένα διαδικαστικό κανονισμό για να ξεκινήσει η συγκεκριμένη απόφαση, με στόχο να βελτιώσουμε την εισπραξιμότητα του Οργανισμού. Εγώ προσωπικά ζήτησα όπως η απόφαση αυτή περιληφθεί και στους κανονισμούς λειτουργίας των ΕΟΑ, προκειμένου οι οφειλές προσώπων ή εταιρειών να είναι τακτοποιημένες προτού εξεταστεί η αίτηση αδειοδότησης που υποβάλλουν».

Σε σχετική ερώτηση ο κ. Καρούσος απάντησε πως «στο πλαίσιο της απόφασης αυτής στείλαμε επιστολή προς την Επίτροπο Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ενημερώνοντας ότι θέλουμε να δημοσιεύουμε τον κατάλογο όσων οφείλουν μεγάλα χρηματικά ποσά στον ΕΟΑ Αμμοχώστου. Για το ίδιο θέμα είμαστε σε διαβούλευση και με τον Νομικό Σύμβουλο του Οργανισμού που ασχολείται με θέματα των προσωπικών δεδομένων».

Όπως είπε ο Γιάννης Καρούσος, ζήτησε επίσης όπως «ψηφιστεί σχετική νομοθεσία ώστε να δημοσιεύεται ο κατάλογος των οφειλετών, λαμβάνοντας υπόψη ότι συνολικά 43 Οργανισμοί οφείλουν στον ΕΟΑ Αμμοχώστου πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ. Τα νομικά μέτρα είναι μεν χρονοβόρα, ωστόσο πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου ο ΕΟΑ να λαμβάνει όσα χρωστούν οι οφειλέτες».

Ο Πρόεδρος του ΕΟΑ Αμμοχώστου κάλεσε όλους «προτού υποβάλουν οποιαδήποτε αίτηση πολεοδομική ή οικοδομική στον Οργανισμό, να βεβαιώνονται πως δεν χρωστούν οποιαδήποτε ποσά για το νερό και το αποχετευτικό».

Ένα άλλο μέτρο που στοχεύει στην αύξηση της παραγωγικότητας του Οργανισμού, συνέχισε, είναι «η συμφωνία μας με συγκεκριμένη εταιρεία, η οποία θα προβεί σε μελέτη ανά Τμήμα και Υπηρεσία μαζί με σχέδιο υλοποίησης, για εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης. Στόχος είναι η τεχνητή νοημοσύνη να μπει στο DNA του Οργανισμού, να αυτοματοποιηθούν αρκετά ζητήματα και το προσωπικό να ασχοληθεί με τα απαραίτητα, αφού θέματα καθημερινότητας και ρουτίνας θα γίνονται με την τεχνητή νοημοσύνη».

Όπως είπε ο κ. Καρούσος «αναμένουμε ότι σε 2 με 3 μήνες θα έχουμε το αναλυτικό πλάνο ανά Υπηρεσία και Τμήμα, με λεπτομέρειες και θα προχωρήσουμε με την ανάλογη εκπαίδευση. Πιστεύουμε ότι η συγκεκριμένη ενέργεια θα βοηθήσει στην αύξηση της παραγωγικότητας του Οργανισμού, αρχίζοντας από την εξυπηρέτηση του κοινού μέχρι τη εσωτερική λειτουργία του ΕΟΑ».

Σε σχετική ερώτηση ο Πρόεδρος του ΕΟΑ εξήγησε πως «η εταιρεία θα μας αναφέρει λεπτομερώς που μπορεί να χρησιμοποιηθεί η τεχνητή νοημοσύνη, από τον τρόπο απάντησης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον τρόπο ελέγχου της αδειοδότησης. Ακόμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μεταξύ άλλων για να απαντά σε ερωτήματα του κοινού, στην ετοιμασία επιστολών και στον χειρισμό γραφείου».

Ερωτηθείς κατά πόσον ο ΕΟΑ Αμμοχώστου προχώρησε σε αλλαγή υδρομετρητών, ο Γιάννης Καρούσος απάντησε πως «υποβάλαμε αίτηση για να μπορούμε στο Smart Cyprus, που είναι μια Υπηρεσία που προσφέρεται από το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής και τη ΑΤΗΚ, που προσφέρει σειρά υπηρεσιών τεχνολογίας στον δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Αναμένουμε να οριστικοποιηθεί η συγκεκριμένη συνεργασία γιατί θέλουμε να προχωρήσουμε με την τοποθέτηση των έξυπνων μετρητών».

Δυστυχώς, συνέχισε «μας έχουν αποκόψει από τις οποιεσδήποτε χορηγίες και υποχρεωτικά θα προχωρήσουμε με την συγκεκριμένη λύση και αναμένουμε την σχετική απόφαση για να οριστικοποιηθεί». «Στόχος μας είναι όλη η ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου να έχει έξυπνους μετρητές νερού» κατέληξε.