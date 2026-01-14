Συνεχίστηκαν κατά τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας οι δυναμικές και στοχευμένες προληπτικές επιχειρήσεις της Αστυνομίας, με ενισχυμένη παρουσία σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, η Αστυνομία προχώρησε συνολικά στη σύλληψη έξι προσώπων σε παγκύπρια βάση.

Στην επαρχία Πάφου συνελήφθησαν δύο πρόσωπα για αδικήματα που αφορούν την απαίτηση χρημάτων με απειλές και την κατοχή ναρκωτικών.

Στην επαρχία Λεμεσού συνελήφθησαν μια 18χρονη (οδηγός) και ένας 18χρονος, (συνεπιβάτης), οι οποίοι επέβαιναν σε μοτοσικλέτα χωρίς αριθμούς εγγραφής, η οποία είχε δηλωθεί ως κλοπιμαία στις 27/12/2025.

Ακόμη δύο πρόσωπα συνελήφθησαν για μη παρουσίαση στο Δικαστήριο (Λεμεσό) και οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών (ΟΠΟΔ).

Κατά τη διάρκεια της ίδιας νύχτας, διενεργήθηκαν επίσης 30 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την έγκαιρη αποτροπή και καταστολή παραβατικών συμπεριφορών.

Όσον αφορά το οδικό δίκτυο, πραγματοποιήθηκαν περισσότεροι από 370 έλεγχοι, από τους οποίους προέκυψαν άνω των 120 τροχαίων καταγγελιών, εκ των οποίων οι 46 αφορούσαν την υπέρβαση του ορίου ταχύτητας.

Επίσης, στο πλαίσιο διερεύνησης τροχαίων αδικημάτων, κατακρατήθηκαν 4 αυτοκίνητα.

Οι επιχειρήσεις αυτές εντάσσονται σε ένα ευρύ, διαρκές και ενισχυόμενο προληπτικό σχέδιο της Αστυνομίας, με αυξημένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση σε όλες τις επαρχίες, με σκοπό την πρόληψη του εγκλήματος και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.