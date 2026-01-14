Το κύμα διαδηλώσεων κατά του Ισλαμικού καθεστώτος στο Ιράν έχει πλέον λάβει διεθνείς διαστάσεις, φτάνοντας και στην Κύπρο, όπως και σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Βίντεο που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα Χ καταγράφει τρεις φίλους να μεταβαίνουν στην Πρεσβεία του Ιράν στη Λευκωσία και να αναρτούν στην κεντρική πύλη την παλαιά σημαία του Ιράν, ως πράξη συμβολικής διαμαρτυρίας.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979, η ιρανική σημαία έφερε στο κέντρο της το σύμβολο του Λιονταριού και του Ήλιου, ένα έμβλημα με ιστορία αιώνων. Το λιοντάρι συμβόλιζε τη βασιλική εξουσία και την κρατική ισχύ, ενώ ο ήλιος συνδεόταν με την περσική ταυτότητα και την προϊσλαμική πολιτισμική κληρονομιά. Το σύμβολο αυτό εξέφραζε τη συνέχεια του κράτους και της εθνικής ιστορίας, χωρίς θρησκευτική φόρτιση.

Μετά το 1979, το έμβλημα αντικαταστάθηκε από ένα στυλιζαρισμένο ισλαμικό σύμβολο, το οποίο ενσωματώνει τη λέξη «Αλλάχ», τέσσερα ημικύκλια και ένα κάθετο στοιχείο που παραπέμπει σε ξίφος. Πρόκειται για ένα καθαρά θεολογικό έμβλημα, σχεδιασμένο να αποτυπώνει το ιδεολογικό πλαίσιο και το δόγμα εξουσίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Διαβάστε επίσης: Φόβοι για χιλιάδες νεκρούς στο Ιράν μετά τις διαδηλώσεις (ΒΙΝΤΕΟ)