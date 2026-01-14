Πληροφορίες που φτάνουν σταδιακά από το Ιράν κάνουν λόγο για τουλάχιστον 12.000 νεκρούς, με ορισμένες εκτιμήσεις να ανεβάζουν τον αριθμό ακόμη και στις 20.000, μετά την πολύνεκρη καταστολή των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων. Οι πληροφορίες προέρχονται από πηγές εντός της χώρας που κατάφεραν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά, παρά το αυστηρό μπλακάουτ στο διαδίκτυο.

Αντικρουόμενες εκτιμήσεις από Δύση και Τεχεράνη

Η Βρετανίδα ΥΠΕΞ Yvette Cooper ανέφερε στο Κοινοβούλιο ότι οι νεκροί μπορεί να ξεπερνούν κατά πολύ τις 2.000, ενώ Ιρανοί αξιωματούχοι, σύμφωνα με το Reuters, μιλούν για περίπου 2.000 θανάτους, αποδίδοντας τη βία σε «ξένους υποκινούμενους τρομοκράτες». Ακτιβιστικά δίκτυα και το αντιπολιτευόμενο Iran International κάνουν λόγο για περίπου 12.000 θύματα.



Βίντεο-σοκ από νεκροτομείο στην Τεχεράνη

Το CBS News επιβεβαίωσε την αυθεντικότητα βίντεο που δείχνει εκατοντάδες σορούς (τουλάχιστον 366, πιθανώς πάνω από 400) στοιβαγμένες σε ιατροδικαστικό κέντρο προαστίου της Τεχεράνης. Οι εικόνες αποκαλύπτουν τραύματα από πυροβολισμούς, σκάγια καραμπίνας και βαριές κακώσεις, ενώ πολίτες προσπαθούν να αναγνωρίσουν τους νεκρούς.







Προσοχή εικόνες που μπορεί να ενοχλήσουν:





Loved ones gathered outside the Kahrizak Forensic Medical Centre in Tehran on January 11 to identify bodies, amid a wave of deadly anti-government demonstrations sweeping across Iran pic.twitter.com/r8iCl1znS5 — TRT World (@trtworld) January 12, 2026

Απειλές σε νοσοκομεία και συγκάλυψη

Πηγή εντός Ιράν κατήγγειλε ότι δυνάμεις ασφαλείας επισκέπτονται ιδιωτικά νοσοκομεία, πιέζοντας το προσωπικό να παραδώσει στοιχεία τραυματιών των διαδηλώσεων. Οι πρακτικές αυτές ενισχύουν τους φόβους για συστηματική συγκάλυψη του πραγματικού απολογισμού.

Διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα

Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν στα τέλη Δεκεμβρίου, με αφορμή την εκτόξευση του κόστους ζωής σε μια οικονομία υπό κυρώσεις, και γρήγορα επεκτάθηκαν και στις 31 επαρχίες. Τα συνθήματα εξελίχθηκαν σε ανοιχτή απαίτηση για ανατροπή του ισλαμικού καθεστώτος.

Τραμπ: απειλές χωρίς σαφή «κόκκινη γραμμή»

Από την πλευρά του ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «κανείς δεν έχει ακριβή αριθμό» για τους νεκρούς, επαναλαμβάνοντας ωστόσο ότι οι ΗΠΑ θα αντιδράσουν αν το καθεστώς συνεχίσει να σκοτώνει διαδηλωτές. Σε ανάρτησή του κάλεσε τους Ιρανούς να συνεχίσουν τις διαμαρτυρίες, χωρίς να διευκρινίσει τι είδους βοήθεια θα παράσχει η Ουάσιγκτον.





Trump on Iran:



The killing looks like it is significant, but we don’t know yet for certain. I will know within 20 minutes. pic.twitter.com/hdF0Gi2HPy — Clash Report (@clashreport) January 13, 2026

Έκκληση για διεθνή παρέμβαση

Ο Μαχμούντ Αμιρί-Μογκαντάμ, επικεφαλής της Iran Human Rights, χαρακτήρισε την καταστολή «χειρότερη απ’ όσο μπορούμε να φανταστούμε», υποστηρίζοντας ότι έχουν παραβιαστεί όλες οι διεθνείς «κόκκινες γραμμές». Κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να εξασφαλίσει πρόσβαση επικοινωνίας για τους Ιρανούς και να ενεργοποιήσει την αρχή της ευθύνης προστασίας αμάχων.

Μπλακάουτ επικοινωνιών και φόβος περαιτέρω κλιμάκωσης

Το μπλοκάρισμα ίντερνετ και SMS παραμένει σε ισχύ, δυσχεραίνοντας την επιβεβαίωση στοιχείων. Οι διαδηλώσεις κλιμακώθηκαν ιδιαίτερα μετά τις 8 Ιανουαρίου, όταν χιλιάδες ανταποκρίθηκαν σε κάλεσμα του εξόριστου διαδόχου του Σάχη, Ρεζά Παχλαβί.

«Οποιοσδήποτε μπορεί να ρίξει το καθεστώς»

Σύμφωνα με ακτιβιστές, η πλειοψηφία των Ιρανών δεν εμπιστεύεται την επίσημη αφήγηση και δηλώνει έτοιμη να στηρίξει «όποιον μπορεί να τερματίσει το Ισλαμικό Καθεστώς», ανεξαρτήτως πολιτικού μοντέλου που θα ακολουθήσει.