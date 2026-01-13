Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε ανοιχτά τη στήριξή του στις αντικαθεστωτικές κινητοποιήσεις στο Ιράν, καλώντας τους διαδηλωτές να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις και στέλνοντας μήνυμα ότι η Ουάσιγκτον βρίσκεται στο πλευρό τους.

Σε ανάρτησή του, ο Τραμπ απηύθυνε κάλεσμα προς τους «Ιρανούς πατριώτες» να συνεχίσουν τις διαδηλώσεις και να «πάρουν τον έλεγχο των θεσμών τους», κάνοντας λόγο για ευθύνες όσων εμπλέκονται στη βίαιη καταστολή των κινητοποιήσεων. Παράλληλα, τόνισε ότι έχει ακυρώσει όλες τις συναντήσεις με Ιρανούς αξιωματούχους έως ότου, όπως ανέφερε, σταματήσουν οι δολοφονίες διαδηλωτών.







Διαβάστε επίσης: Κατάρ: Μια κλιμάκωση ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν θα ήταν καταστροφική





Πηγή: skai.gr











