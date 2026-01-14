Με ανοιχτά θεσμικά μέτωπα συνεδριάζει εκτάκτως σήμερα η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Κύπρου, όπως ανέφερε στο «Πρωτοσέλιδο» ο εκπρόσωπος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου, Χριστάκης Ευσταθίου, σκιαγραφώντας ένα σύνθετο τοπίο εκκλησιαστικών και κανονικών εξελίξεων.

Αναφερόμενος στην υπόθεση του Επισκόπου Τυχικού, ο κ. Ευσταθίου διευκρίνισε ότι, παρότι το θέμα συζητήθηκε προ ημερών, δεν μπορεί να θεωρηθεί πλήρως λήξαν, καθώς μεσολάβησε νέο δεδομένο: η προσφυγή του Επισκόπου στο Ανώτατο Δικαστήριο. Όπως είπε, η Ιερά Σύνοδος τελεί εν αναμονή επίσημης ενημέρωσης από το ίδιο το Δικαστήριο για την κατάθεση της προσφυγής, ώστε να τοποθετηθεί θεσμικά και υπεύθυνα. Υπενθύμισε μάλιστα ότι βασικός όρος που είχε θέσει η Σύνοδος για την επιστροφή του Επισκόπου ήταν η μη προσφυγή σε πολιτικά δικαστήρια, κάτι που πλέον, εφόσον επιβεβαιωθεί επισήμως, αλλάζει άρδην τα δεδομένα.

Ο εκπρόσωπος της Αρχιεπισκοπής τόνισε ότι πρόκειται για εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα, τόσο από κανονικής όσο και από εκκλησιαστικής πλευράς, σημειώνοντας πως υφίσταται σαφής ιερός κανόνας που απαγορεύει σε κληρικούς και επισκόπους την προσφυγή σε πολιτικά δικαστήρια. Υπό αυτό το πρίσμα, τυχόν επιβεβαίωση της προσφυγής συνιστά θέμα ανυπακοής, με πιθανές βαριές συνέπειες, ακόμη και σε επίπεδο καθαίρεσης.

Πέραν της υπόθεσης Τυχικού, ο Χριστάκης Ευσταθίου ανέδειξε ως ακόμη σοβαρότερο το ευρύτερο ζήτημα των αλλαγών στον Καταστατικό Χάρτη της Εκκλησίας της Κύπρου. Όπως αποκάλυψε, είναι βέβαιο ότι ο Αρχιεπίσκοπος θα καταθέσει σήμερα δική του ολοκληρωμένη πρόταση, η οποία περιλαμβάνει βελτιώσεις σε ζητήματα απονομής εκκλησιαστικής δικαιοσύνης αλλά και σαφέστερες ρυθμίσεις εκεί όπου σήμερα παρατηρούνται ασάφειες ή ακόμα και συγκρούσεις μεταξύ άρθρων, που δημιουργούν προβλήματα στην πράξη.

Κεντρικό σημείο της πρότασης, σύμφωνα με τον ίδιο, αφορά τη διαδικασία εκλογής επισκόπων και μητροπολιτών. Ο Μακαριώτατος εισηγείται τον διαχωρισμό της διαδικασίας από εκείνη της εκλογής Αρχιεπισκόπου, προτείνοντας όπως στην περίπτωση επισκόπων και μητροπολιτών να μην συμμετέχει ο λαός στο πρώτο στάδιο της ανάδειξης του τριπροσώπου, σε αντίθεση με την εκλογή Αρχιεπισκόπου που θα συνεχίσει να γίνεται όπως μέχρι σήμερα. Ο κ. Ευσταθίου υπογράμμισε ότι για οποιαδήποτε αλλαγή στον Καταστατικό Χάρτη απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία τριών τετάρτων των μελών της Ιεράς Συνόδου.

Στο ίδιο πλαίσιο, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συζήτησης για θεσμοθέτηση βοηθών επισκόπων, κυρίως σε μεγάλες μητροπόλεις. Όπως εξήγησε, οι βοηθοί επίσκοποι, εφόσον θεσμοθετηθούν, δεν θα έχουν απλώς υποστηρικτικό ρόλο, αλλά θα μπορούν να συμμετέχουν και στις εργασίες της Ιεράς Συνόδου, όπως συμβαίνει με τους χωρεπισκόπους, επηρεάζοντας έτσι τη λήψη αποφάσεων.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στο θέμα των μοναχών της Μονής Αββακούμ, το οποίο βρίσκεται επίσης στην ατζέντα της σημερινής συνεδρίας. Ο κ. Ευσταθίου σημείωσε ότι επικρατεί έντονη ευαισθησία στους κόλπους της Ιεράς Συνόδου λόγω πληροφοριών –και σχετικού οπτικού υλικού– ότι οι συγκεκριμένοι μοναχοί ενδέχεται να τελούν μυστήρια. Όπως τόνισε, ανεξάρτητα από το αν οι πληροφορίες αυτές ευσταθούν πλήρως ή όχι, η Σύνοδος αισθάνεται την υποχρέωση να ενημερώσει ξεκάθαρα τον κόσμο, ώστε να μην δημιουργούνται ψευδείς εντυπώσεις περί κανονικότητας τελέσεως μυστηρίων, τα οποία σε τέτοια περίπτωση δεν αναγνωρίζονται και είναι άκυρα.

Ο εκπρόσωπος της Αρχιεπισκοπής διευκρίνισε ότι η βασική μέριμνα αυτή τη στιγμή δεν είναι απαραίτητα η άμεση λήψη πειθαρχικών μέτρων, καθώς εκκρεμούν και πολιτικές δικαστικές διαδικασίες που συνεχώς αναβάλλονται, αλλά η σαφής και υπεύθυνη ενημέρωση των πιστών για το καθεστώς υπό το οποίο λειτουργούν οι συγκεκριμένοι μοναχοί. Όπως κατέληξε, το θέμα παραμένει ανοιχτό και εξελίσσεται σε μια μακρά διαδικασία, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο αναγκαία τη διαφώτιση του κόσμου από την Εκκλησία.

