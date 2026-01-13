Για το ζήτημα σχετικά με τους καθαιρεμένους του Οσίου Αββακούμ, οι οποίοι φέρονται να τελούν Μυστήρια της Εκκλησίας, μίλησε στην εκπομπή του Σίγμα «Μεσημέρι και Κάτι» ο θεολόγος και Συνεργάτης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, Γιάννης Αντωνιάδης. Κατά την παρέμβαση του στην εκπομπή, ο Αντωνιάδης, έκανε λόγο για τη «άκυρη» τέλεση των Μυστηρίων από τους συγκεκριμένους τέως κληρικούς, όπως και για την αυριανή σχετική ανακοίνωση της Συνόδου.
Άκυρα τα Μυστήρια των τέως κληρικών
Αρχικά, ο Αντωνιάδης σημείωσε ότι το γεγονός τέλεσης Μυστηρίων από τους συγκεκριμένους καθιερεμένους «Δεν είναι ανεκτό, είναι άκυρο και δεν πρέπει να τελείται».
Ο ίδιος υπογράμμισε ότι την αυριανή μέρα η Ιερά Σύνοδος θα εκδώσει σχετική ανακοίνωση, η οποία ενδεχομένως να είναι αποτρεπτική προς τους πιστούς, ούτως ώστε «να μην προσέρχονται σε οποιαδήποτε Μυστήρια που τελούνται» από τους καθιερεμένους τέως κληρικούς του Οσίου Αββακούμ.
