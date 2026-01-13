Την ενίσχυση της πυροπροστασίας στα ξενοδοχεία και τα τουριστικά καταλύματα, μέσω της θέσπισης ειδικού καθεστώτος προσωρινής άδειας λειτουργίας, προέταξε ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας Κυριάκος Χατζηγιάννη, ο οποίος κατέθεσε σχετική πρόταση νόμου. Η πρόταση συζητήθηκε σήμερα κατ’ άρθρον στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή.

Η πρόταση νόμου, με τίτλο «Ο περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2025», προβλέπει τη δυνατότητα έκδοσης ειδικής προσωρινής άδειας λειτουργίας, υπό αυστηρές προϋποθέσεις, για ξενοδοχειακές και τουριστικές μονάδες που αδυνατούν να συμμορφωθούν πλήρως με την ισχύουσα νομοθεσία, με βασικό άξονα την εφαρμογή ολοκληρωμένων σχεδίων πυροπροστασίας.

Σε δηλώσεις του μετά το πέρας της συνεδρίας, ο κ. Χατζηγιάννη ανέφερε ότι ολοκληρώθηκε η κατ’ άρθρον συζήτηση της πρότασης, επισημαίνοντας ότι στόχος είναι να αντιμετωπιστεί μια χρόνια προβληματική κατάσταση, όπου εκατοντάδες τουριστικές μονάδες λειτουργούν εκτός αδειοδοτημένου πλαισίου. Όπως ανέφερε, η πρόταση δημιουργεί «ένα ειδικό καθεστώς νομιμότητας στη βάση ειδικής άδειας λειτουργίας», εφόσον πληρούνται οι απαιτήσεις πυροπροστασίας και οι πρόνοιες των υπόλοιπων εθνικών νομοθεσιών.

Ο εισηγητής της πρότασης εξήγησε ότι, με το νέο πλαίσιο, η Πυροσβεστική Υπηρεσία θα μπορεί, βάσει τεχνικών μελετών, να καθορίζει συγκεκριμένες απαιτήσεις, ώστε να εφαρμόζονται αποτελεσματικά σχέδια πυροπροστασίας που θα περιλαμβάνουν τόσο ενεργά όσο και παθητικά μέτρα. Όπως σημείωσε, δεν τίθεται θέμα χαλάρωσης των κανόνων ασφάλειας, αλλά αντιθέτως ενίσχυσής τους, απορρίπτοντας ισχυρισμούς περί αυξημένου κινδύνου.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η πρακτική των διαδοχικών ετήσιων παρατάσεων δεν έδωσε λύση στο πρόβλημα, υποστηρίζοντας ότι η προτεινόμενη ρύθμιση αποτελεί τη μόνη ρεαλιστική επιλογή μεταξύ της άμεσης παύσης λειτουργίας μη αδειοδοτημένων μονάδων και της διαιώνισης της υφιστάμενης κατάστασης.

Ο κ. Χατζηγιάννη ανέφερε ότι κατά τη συζήτηση κατατέθηκαν εισηγήσεις από τα μέλη της Επιτροπής, οι οποίες ενσωματώθηκαν στο νομοθετικό πλαίσιο, τονίζοντας ότι η πρόταση εξυπηρετεί τόσο τη δημόσια ασφάλεια όσο και το συμφέρον της εθνικής οικονομίας. Όπως σημείωσε, χωρίς καθεστώς νομιμότητας δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν επενδύσεις, με αποτέλεσμα την απαξίωση υποδομών και την ενίσχυση φαινομένων αθέμιτων πιέσεων στην αγορά.

Καταληκτικά, ανέφερε ότι η προτεινόμενη ρύθμιση συμβάλλει στη μείωση της επικινδυνότητας στον τουριστικό τομέα, ενισχύοντας ουσιαστικά την πυροπροστασία και τη συνολική ασφάλεια των ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων.

Πηγή: ΚΥΠΕ