Ο Τέως Μητροπολίτης Πάφου Τυχικός, σύμφωνα με χθεσινό δημοσίευμα, φαίνεται ότι πιθανόν να προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο σχετικά με την απομάκρυνση του από τη θέση του Μητροπολίτη. Ο θεολόγος και Συνεργάτης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, Γιάννης Αντωνιάδης, έκανε παρέμβαση στην εκπομπή «Μεσημέρι και Κάτι» του Σίγμα μιλώντας για την πιθανή προσφυγή του Τυχικού, όπως και για τις οδηγίες που του έχουν δοθεί από την Ιερά Σύνοδο σχετικά με την ομολογία του.



Η πιθανή προσφυγή και οι κατευθυντήριες γραμμές

Ο Αντωνιάδης ανέφερε αρχικά ότι, εκ των πραγμάτων, «η απόφαση της Ιεράς Συνόδου είναι πολύ συγκεκριμένη. Τον καλεί να υλοποιήσει τις αποφάσεις της Συνόδου, αλλά και της Εκκλησίας της Κύπρου». Παράλληλα, σημείωσε ότι δεν πρέπει να «ξεχνάμε πως ενδιάμεσα υπήρξε και η τελεσίδικη απόφαση, μετά και την προσφυγή του Τυχικού στο Οικουμενικό Πατριαρχείο».

Στη συνέχεια, ο ίδιος, ανέφερε ότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο «έχει δώσει πολύ συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές» για το τι πρέπει να πράξει ο Τέως Μητροπολίτης Πάφου. Συγκεκριμένα, με βάση τον Αντωνιάδη, του έχει συστηθεί «για το δικό του πνευματικό καλό, αλλά και για την ενότητα της Εκκλησίας να ακολουθήσει τις αποφάσεις της Συνόδου».

Ο ίδιος εκτίμησε ότι το ενδεχόμενο προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο «θα επιβαρύνει τον ίδιο, παρά να τον οδηγήσει σε οποιαδήποτε δικαίωση».

«Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και δεδικασμένο σχετικό με προσφυγή Ιερωμένου στα πολιτικά δικαστήρια», δήλωσε χαρακτηριστικά. Σημείωσε ακολούθως ότι «είναι αυτή με τον πρώην Ηγούμενο της Μονής Οσίου Αββακούμ, όπου αποφασίστηκε από το Δικαστήριο αναρμοδιότητα».

Σε ερώτηση σχετικά με το ενδεχόμενο αποστολής μετάνοιας από τον Τυχικό προς την Ιερά Σύνοδο και εάν δεν έχει γίνει αποδεκτή ο Αντωνιάδης είπε «έχει στείλει ίσως κάτι άλλο που δεν έχει ικανοποιήσει την Ιερά Σύνοδο». «Δεν κατατέθηκε κάτι τέτοιο» τόνισε στη συνέχεια.

«Η Ιερά Σύνοδος έχει καθορίσει ένα πλαίσιο σχετικό με την ομολογία που πρέπει να θέσει» υπογράμμισε ακολούθως.



Τυγχάνει ζήτημα διάκρισης του Τυχικού;

Σε άλλη ερώτηση σχετικά με τον εάν τίθεται ζήτημα διάκρισης αναφορικά με την αποστολή Ομολογίας Πίστεως περιλαμβανομένης και της σύναξης στο Κολυμπάρι, καθώς αυτό δεν έγινε σε άλλες περιπτώσεις, ο Αντωνιάδης απάντησε λέγοντας ότι «Όχι, δεν ισχύει κάτι τέτοιο».



Καταληκτικά, ο Αντωνιάδης, είπε ότι την παρούσα φάση ζητείται από τον Τυχικό «να καταθέσει Ομολογία Πίστεως, στην οποία να δηλώνει υπακοή στους κανόνες και στις αποφάσεις, όλων των Τοπικών και Οικουμενικών Συνόδων» και πιο συγκεκριμένα «από τη 1η Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας του 49 μ.Χ. μέχρι και την τελευταία Μεγάλη Σύνοδο που πραγματοποιήθηκε στην Κρήτη το 2016».







Διαβάστε επίσης: Δικαίωση Τριανταφυλλίδη: Τον απέκλεισαν από Νομικό Σύμβουλο στο ΡΙΚ





