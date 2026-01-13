Απόφαση εξέδωσε στις 12 Ιανουαρίου του 2026 το Διοικητικό Δικαστήριο, ακυρώνοντας απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (ΡΙΚ), με την οποία είχε αποκλειστεί δικηγόρος από διαγωνισμό για παροχή νομικών υπηρεσιών, λόγω -όπως είχε υποστηριχθεί- σύγκρουσης συμφέροντος.

Πρόκειται για τον δικηγόρο Χρίστο Μ. Τριανταφυλλίδη, ο οποίος σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωσή του, αναφέρει πως η υπόθεση ανάγεται στον Δεκέμβριο του 2020, όταν το ΡΙΚ προκήρυξε διαγωνισμό για αγορά νομικών υπηρεσιών και ανάμεσα στους 15 αιτητές βρισκόταν και ο ίδιος, ο οποίος μάλιστα είχε υποβάλει τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά.

Ωστόσο, στις 23 Φεβρουαρίου του 2021, σύμφωνα με πάντα με την ανακοίνωση, το τότε Διοικητικό Συμβούλιο του ΡΙΚ ανέτρεψε τις εισηγήσεις και αποφάσισε τη μη ανάθεση της σύμβασης, επικαλούμενο σύγκρουση συμφέροντος, λόγω της ιδιότητας του κ. Τριανταφυλλίδη ως Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Δημοκρατικού Συναγερμού, δηλαδή ως νομικού συμβούλου του κόμματος.

Ο κ. Τριανταφυλλίδης εξηγεί ότι προσέφυγε στο Διοικητικό Δικαστήριο, το οποίο στην απόφασή του υπογραμμίζει ότι επρόκειτο για θέση εξωτερικού συνεργάτη, ιδιώτη δικηγόρου, και ότι η ιδιότητα του νομικού συμβούλου πολιτικού κόμματος δεν μπορεί, αφ’ εαυτής και αυτομάτως, να θεωρηθεί ότι δημιουργεί σύγκρουση συμφέροντος.

«Στη παρούσα περίπτωση, επίδικη ήταν θέση εξωτερικού συνεργάτη, ιδιώτη δικηγόρου, άρα ακόμα περισσότερο, δεν πρέπει να θεωρείται ότι η ιδιότητα ως νομικού συμβούλου πολιτικού κόμματος οδηγεί, αφ΄ εαυτής και άνευ ετέρου ή αυτοματοποιημένα, σε σύγκρουση συμφέροντος του νομικού συμβούλου του. Ως εκ των ανωτέρω, οι λόγοι ακύρωσης ότι η προσβαλλόμενη είναι προϊόν πλάνης των όρων του διαγωνισμού και πάσχουσας αιτιολογίας γίνονται δεκτοί. Η προσφυγή επιτυγχάνει και η προσβαλλόμενη ακυρώνεται», αναφέρεται.

Διαβάστε επίσης: Έμφαση στον κοινωνικό πυλώνα της ΕΕ από Μουσιούττα στις Βρυξέλλες

Πηγή: ΚΥΠΕ