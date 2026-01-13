Τριήμερη κράτηση διατάχθηκε για τον έναν από τους τρεις υπόπτους στην υπόθεση της ένοπλης επίθεσης εναντίον επιχείρησης πώλησης αυτοκινήτων στην κατεχόμενη Λευκωσία, ενώ οι άλλοι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι. Η υπόθεση είχε προκαλέσει αντιδράσεις και σχόλια γιατί συνελήφθη ένας 17χρονος από την Τουρκία, αλλά και για το επίπεδο ασφάλειας και την συχνότητα τέτοιων περιστατικών με πληρωμένους εκτελεστές από την Τουρκία.

Όπως μεταδίδουν τ/κ ΜΜΕ, υπό τριήμερη κράτηση τέθηκε ο Φερντί Γιλντιρίμ ενώ ελεύθεροι αφέθηκαν οι Εμίν και Αϊντίν Γιλντιρίμ. Ο Φερντί Γιλντιρίμ αντιμετωπίζει κατηγορίες για απόπειρα φόνου εκ προμελέτης, προσχεδιασμένη επίθεση, παράνομη οπλοκατοχή, χρήση πυροβόλου όπλου σε κατοικημένη περιοχή.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο «αστυνομικός ανακριτής» στο «επαρχιακό δικαστήριο» της κατεχόμενης Λευκωσίας σήμερα, ο 17χρονος Αμπντουλάχ Κουρτούλ πραγματοποίησε την ένοπλη επίθεση στην εταιρεία Ουλουχάν στην περιοχή Κιουτσιούκ Καϊμακλί στις 6 Ιανουαρίου περίπου στις 10 το πρωί πυροβολώντας πέντε φορές και τραυματίζοντας τους Χινταγιάτ Ντουράν και Εϊούπ Μπιλγκί μέσα στο κατάστημα. Ο Ντουράν τραυματίστηκε στον αριστερό αστράγαλο και το ισχίο, ενώ ο Μπιλγκί στο δεξί πόδι. Ζημιές υπέστησαν και αυτοκίνητα.

Στην κατοχή του 17χρονου εντοπίστηκαν δύο πιστόλια και 15 φυσίγγια. Στη συνέχεια «συνελήφθη» ο Μπουράκ Αντάγ με την κατηγορία της υποκίνησης του εγκλήματος και τόσο ο Κουρτούλ όσο και ο Ακντάγ οδηγήθηκαν ενώπιον του «δικαστηρίου» στις 9 Ιανουαρίου που αποφάσισε την επταήμερη κράτησή τους.

Ο Φερντί Γιλντιρίμ φέρεται να ήταν ο οδηγός του οχήματος που παρέδωσε το όπλο στον 17χρονο για να διαπράξει το αδίκημα.

Πηγή: ΚΥΠΕ